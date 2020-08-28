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12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Вагнер Лав забил первые мячи за клуб из Казахстана

Вагнер Лав забил первые мячи за казахстанский «Кайрат».

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Источник: Instagram

Бразилец отличился в игре квалификации Лиги Европы против армянского «Ноа». Клуб из Казахстана одержал победу со счетом 4:1, форвард отметился дублем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Переход в «Кайрат» Лава состоялся 23 июня. Нападающий присоединился к команде на правах свободного агента. В начале июня форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». После этого в СМИ появилась информация о возвращении игрока в ЦСКА.

Кайрат
4:1
Первый тайм: 2:1
Ной
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