Вагнер Лав забил первые мячи за клуб из Казахстана

Бразилец отличился в игре квалификации Лиги Европы против армянского «Ноа». Клуб из Казахстана одержал победу со счетом 4:1, форвард отметился дублем.

Переход в «Кайрат» Лава состоялся 23 июня. Нападающий присоединился к команде на правах свободного агента. В начале июня форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». После этого в СМИ появилась информация о возвращении игрока в ЦСКА.