Брестское «Динамо» продолжает свой путь в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» в этом смысле выглядит поинтереснее — раскованнее и поэтичнее. Однако в целом на поле стадиона «Брестский» сошлись в дождливый вечер среды две приблизительно равные силы. И победа в большей степени зависела в данной ситуации от обстоятельств, нежели от логики — судьба, будто играя в кости, просто бросила на стол жребий, поставив на кон билеты в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.



Трещало там, где тонко, и, казалось, вот‑вот должно было порваться. С хрустом и вдрызг. Оборона брестского «Динамо» работала отчаянно и в поте лица, но предательские щели в ней вновь возникали регулярно, словно в талом льду весенние проплешины. И в них то и дело запускала свои клешни атакующая машина «Сараево», пытаясь разворотить эту узкую воронку до размеров огромной дыры. Нырнуть в нее и оказаться победителем. Но Брест, сжав зубы, терпел, надеясь на удачу. Стиснув до белых костяшек кулаки, верили и мы. А потом выдохнули, с благодарностью взглянув в небо. Оно в этот вечер было в сине‑белом шарфике и болело за нас.



Будь на месте «Сараево» чуть более мастеровитая команда, и заголовок к этому материалу был бы совсем другим. Что‑то вроде классического finita la commedia — концерт окончен. Не отменяя проросшей в душе радости и не снижая звук рокочущей в душе победной симфонии, все же стоит признать очевидное: счастье, хитро подмигнув, растянуло для динамовцев свой рот в широченной улыбке. Брестчане, словно эквилибристы, все 90 минут матча нервно раскачивались над пропастью, пытаясь сохранить зыбкое преимущество, несколько раз едва не сорвались, но благополучно дошли до края.



Везет сильнейшим — этот постулат любят использовать в свою пользу те, кто оказался обласкан фортуной. Хотя в данном случае действительно уместно говорить, что «Динамо» превосходит «Сараево».



Пусть преимущество это и с воробьиный носик, но почти во всех позициях и деталях.



Взрыв негодования главного тренера боснийцев Винко Мариновича, ураганом обрушившегося после матча на судей и не явившегося в знак протеста на пресс‑конференцию, понять можно, но эмоции, как известно, к делу не пришьешь. Досадовал Маринович на многие решения судейской бригады и даже порывался показать им видео спорных моментов на своем смартфоне, но фокус тут в том, что спорный момент на то и спорный, чтобы иметь как минимум две трактовки. И у каждой стороны — своя правда. Самая истошная и стержневая жалоба боснийцев — на не засчитанный в ворота «Динамо» гол, который возвращал матч в ничейную гавань. Как говорят у нас — «маюць рацыю». Покадровый повтор дает полную и всеобъемлющую картинку произошедшего, и именно этим аргументом, словно кувалдой, потрясал перед носом судей разъяренный тренер гостей. На своей половине поля, выходя из обороны, грубо ошибся, потеряв мяч, Абдулайе Диалло. Соперники осечкой воспользовались моментально и весьма рационально: удар издали оказался хлестким, голкипер брестчан Сергей Игнатович не сумел зафиксировать мяч, отбив его перед собой. Расторопнее всех на добивании оказался капитан боснийцев Мерсудин Ахметович, сравнявший счет. Однако боковой арбитр за мгновение до гола зажег вне игры и рефери взятие ворот отменил. Повтор же дает серьезный повод в таком решении усомниться: в момент первого удара защитник «Динамо» Роман Юзепчук находился к собственным воротам чуть‑чуть ближе Ахметовича. Но судьи тоже люди, а футбол — игра динамичная. И из таких моментов, как платье из цветных лоскутов, соткан весь спортивный мир.



До кучи можно вспомнить и обескураживший «Сараево» быстрый первый гол, забитый после рикошета. И много других моментов, когда везение широкой грудью заслоняло «Динамо» от неприятностей. Однако все это уже осталось в прошлом: игра забудется, а счет останется. В сухом остатке констатация: Брест преодолел два круга квалификации Лиги чемпионов и, даже если уступит в третьем, автоматически свалится в плей‑офф Лиги Европы. А значит, получит свой шанс на групповой этап и длинную евроосень. Только работу над ошибками нужно делать срочно и непременно. Тщательно и кропотливо. И помнить, что свой запас фарта мы, кажется, уже исчерпали. Дальше — только на зубах.



