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10:36 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Суперкубок УЕФА может не состояться из-за ограничения въезда в Венгрию

ТАСС, 29 августа. Матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который запланирован в Будапеште на 24 сентября, может не состояться из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса в Венгрии. Об этом сообщает британская газета The Times.

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Ранее венгерское информационное агентство МТИ сообщило, что правительство Венгрии с 1 сентября ограничит въезд в страну для иностранцев для борьбы с коронавирусом. В матче за Суперкубок УЕФА должны сыграть немецкая «Бавария» и испанская «Севилья», УЕФА планировал провести эту встречу со зрителями.

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По информации источника, введенные венгерским правительством ограничения ставят под вопрос возможность проведения матча в Будапеште.

Бавария (Мюнхен)

По данным МТИ, иностранным гражданам будет запрещен въезд на территорию Венгрии без обоснованной причины. Исключения будут действовать для отдельных групп иностранцев. Граждане Венгрии после возвращения должны будут самоизолироваться на 14 дней или до тех пор, пока они не предоставят два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию.

Севилья (Севилья)

Суперкубок УЕФА — ежегодный турнир, состоящий из одного матча, в котором играют победители двух главных европейских турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы. Он проводится с 1972 года, до 1997 года победитель турнира выявлялся в двухматчевом противостоянии. В прошедшем сезоне Лигу чемпионов выиграла «Бавария», Лигу Европы — «Севилья».

Немецкий клуб побеждал в Суперкубке УЕФА один раз, участвовав в матче четыре раза, на счету «Севильи» одна победа при четырех поражениях. Действующим обладателем трофея является английский «Ливерпуль». В 2023 году проведение Суперкубка УЕФА запланировано в Казани.

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