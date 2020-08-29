СМИ: Суперкубок УЕФА может не состояться из-за ограничения въезда в Венгрию

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Ранее венгерское информационное агентство МТИ сообщило, что правительство Венгрии с 1 сентября ограничит въезд в страну для иностранцев для борьбы с коронавирусом. В матче за Суперкубок УЕФА должны сыграть немецкая «Бавария» и испанская «Севилья», УЕФА планировал провести эту встречу со зрителями.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5f7087cd64a8be65099d" data-vnd="5f7087cd64a8be65099d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5f7087cd64a8be65099d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации источника, введенные венгерским правительством ограничения ставят под вопрос возможность проведения матча в Будапеште.

Бавария (Мюнхен) Все о команде

По данным МТИ, иностранным гражданам будет запрещен въезд на территорию Венгрии без обоснованной причины. Исключения будут действовать для отдельных групп иностранцев. Граждане Венгрии после возвращения должны будут самоизолироваться на 14 дней или до тех пор, пока они не предоставят два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию.

Севилья (Севилья) Все о команде

Суперкубок УЕФА — ежегодный турнир, состоящий из одного матча, в котором играют победители двух главных европейских турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы. Он проводится с 1972 года, до 1997 года победитель турнира выявлялся в двухматчевом противостоянии. В прошедшем сезоне Лигу чемпионов выиграла «Бавария», Лигу Европы — «Севилья».