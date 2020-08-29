Стали известны все потенциальные соперники «Кайрата» во втором раунде Лиги Европы
Стали известны все потенциальные соперники «Кайрата» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Стали известны все потенциальные соперники «Кайрата» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
На этой стадии турнира команда Алексея Шпилевского будет сеяной. Список потенциальных соперников выглядит так:
«Кукеси» (Албания);
«Серветт» (Женева, Швейцария);
«Арис» (Салоники, Греция);
ОФИ (Ираклион, Греция);
«Вентспилс» (Латвия);
«Олимпия» (Любляна, Словения);
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар);
«Бачка Топола» (Словакия)
«Нымме Калью» (Таллин, Эстония)/ «Мура» (Мурска-Собота, Словения);
«Осиек» (Хорватия);
«Гетеборг» (Швеция);
«Хаммарбю» (Стокгольм, Швеция);
«Викинг» (Ставангер, Норвегия);
«Буде-Глимт» (Норвегия);
«Прогрес» (Нидеркорн, Люксембург);
«Ритеряй» (Вильнюс, Литва);
ЦСКА (София, Болгария);
«Гонвед» (Будапешт, Венгрия);
«Маккаби» (Хайфа, Израиль)/ «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина);
«Нефтчи» (Баку, Азербайджан);
«Шемрок Роверс» (Дублин, Ирландия);
«Б-36» (Торсхавн, Фарерские Острова);
«Локомотив» (Пловдив, Болгария);
«Ботошани» (Румыния);
«Пяст» (Гливице, Польша);
«Хибернианс» (Паола, Мальта);
ДАК 1904 (Дунайска-Стреда, Словакия);
«Лачи» (Албания);
«Ренова» (Цепчиште, Северная Македония);
«Теута» (Дуррес, Албания);
«Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина);
«Сфынтул Георге» (Суручены, Молдова);
«Колрейн» (Северная Ирландия);
«Бала Таун» (Уэльс);
«Локомотив» (Тбилиси, Грузия).
Жеребьевка второго раунда Лиги Европы состоится 31 августа, а сам матч пройдет 17 сентября. Победитель определится по итогам одной игры.
Напомним, в первом квалификационном раунде «Кайрат» дома обыграл армянский «Ноа» (4:1) и прошел дальше.