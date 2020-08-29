Стали известны все потенциальные соперники «Кайрата» во втором раунде Лиги Европы

Источник: AP 2020

На этой стадии турнира команда Алексея Шпилевского будет сеяной. Список потенциальных соперников выглядит так:

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

«Кукеси» (Албания);

«Серветт» (Женева, Швейцария);

«Арис» (Салоники, Греция);

ОФИ (Ираклион, Греция);

«Вентспилс» (Латвия);

«Олимпия» (Любляна, Словения);

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар);

«Бачка Топола» (Словакия)

«Нымме Калью» (Таллин, Эстония)/ «Мура» (Мурска-Собота, Словения);

«Осиек» (Хорватия);

«Гетеборг» (Швеция);

«Хаммарбю» (Стокгольм, Швеция);

«Викинг» (Ставангер, Норвегия);

«Буде-Глимт» (Норвегия);

«Прогрес» (Нидеркорн, Люксембург);

«Ритеряй» (Вильнюс, Литва);

ЦСКА (София, Болгария);

«Гонвед» (Будапешт, Венгрия);

«Маккаби» (Хайфа, Израиль)/ «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина);

«Нефтчи» (Баку, Азербайджан);

«Шемрок Роверс» (Дублин, Ирландия);

«Б-36» (Торсхавн, Фарерские Острова);

«Локомотив» (Пловдив, Болгария);

«Ботошани» (Румыния);

«Пяст» (Гливице, Польша);

«Хибернианс» (Паола, Мальта);

ДАК 1904 (Дунайска-Стреда, Словакия);

«Лачи» (Албания);

«Ренова» (Цепчиште, Северная Македония);

«Теута» (Дуррес, Албания);

«Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина);

«Сфынтул Георге» (Суручены, Молдова);

«Колрейн» (Северная Ирландия);

«Бала Таун» (Уэльс);

«Локомотив» (Тбилиси, Грузия).

Жеребьевка второго раунда Лиги Европы состоится 31 августа, а сам матч пройдет 17 сентября. Победитель определится по итогам одной игры.