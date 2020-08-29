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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны все потенциальные соперники «Кайрата» во втором раунде Лиги Европы

Стали известны все потенциальные соперники «Кайрата» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

На этой стадии турнира команда Алексея Шпилевского будет сеяной. Список потенциальных соперников выглядит так:

Кайрат (Алма-Ата)

«Кукеси» (Албания);
«Серветт» (Женева, Швейцария);
«Арис» (Салоники, Греция);
ОФИ (Ираклион, Греция);
«Вентспилс» (Латвия);
«Олимпия» (Любляна, Словения);
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар);
«Бачка Топола» (Словакия)
«Нымме Калью» (Таллин, Эстония)/ «Мура» (Мурска-Собота, Словения);
«Осиек» (Хорватия);
«Гетеборг» (Швеция);
«Хаммарбю» (Стокгольм, Швеция);
«Викинг» (Ставангер, Норвегия);
«Буде-Глимт» (Норвегия);
«Прогрес» (Нидеркорн, Люксембург);
«Ритеряй» (Вильнюс, Литва);
ЦСКА (София, Болгария);
«Гонвед» (Будапешт, Венгрия);
«Маккаби» (Хайфа, Израиль)/ «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина);
«Нефтчи» (Баку, Азербайджан);
«Шемрок Роверс» (Дублин, Ирландия);
«Б-36» (Торсхавн, Фарерские Острова);
«Локомотив» (Пловдив, Болгария);
«Ботошани» (Румыния);
«Пяст» (Гливице, Польша);
«Хибернианс» (Паола, Мальта);
ДАК 1904 (Дунайска-Стреда, Словакия);
«Лачи» (Албания);
«Ренова» (Цепчиште, Северная Македония);
«Теута» (Дуррес, Албания);
«Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина);
«Сфынтул Георге» (Суручены, Молдова);
«Колрейн» (Северная Ирландия);
«Бала Таун» (Уэльс);
«Локомотив» (Тбилиси, Грузия).

Жеребьевка второго раунда Лиги Европы состоится 31 августа, а сам матч пройдет 17 сентября. Победитель определится по итогам одной игры.

Напомним, в первом квалификационном раунде «Кайрат» дома обыграл армянский «Ноа» (4:1) и прошел дальше.

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