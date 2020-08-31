УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

«Мы обращаем ваше внимание на решение, принятое УЕФА в июле 2014 года, в соответствии с которым украинские и российские команды не могут определяться друг другу в соперники в результате жеребьевки, это решение действует до дальнейшего распоряжения», — ответили в УЕФА на запрос, будет ли организация разводить украинские и российские клубы на ближайшей жеребьевке еврокубков.