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13:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему не допускает встречу клубов из России и Украины в рамках еврокубковых турниров, сообщили РИА Новости в медиа-департаменте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник состоятся жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и второго квалификационного раунда Лиги Европы.

«Мы обращаем ваше внимание на решение, принятое УЕФА в июле 2014 года, в соответствии с которым украинские и российские команды не могут определяться друг другу в соперники в результате жеребьевки, это решение действует до дальнейшего распоряжения», — ответили в УЕФА на запрос, будет ли организация разводить украинские и российские клубы на ближайшей жеребьевке еврокубков.

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