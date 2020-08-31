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13:48 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» сыграет в гостях с «Маккаби» из Тель-Авива в 3-м раунде квалификации ЛЧ

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сегодня проходят жеребьевки очередных квалификационных раундов континентальных клубных турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В третьем круге квалификации Лиги чемпионов футболисты брестского «Динамо» сыграют с израильским «Маккаби». Встреча за попадание в плей-офф ЛЧ пройдет 15 или 16 сентября в Тель-Авиве.

В первом квалификационном раунде главного турнира Старого Света чемпионы Беларуси разгромили на своем поле казахстанскую «Астану» из Нур-Султана со счетом 6:3, а затем (также у себя дома) с минимальным перевесом переиграли лучшую команду Боснии и Герцеговины «Сараево» — 2:1. Будущие соперники брестчан сначала победили у себя дома латвийскую «Ригу» с результатом 2:0, а потом разгромили в гостях литовскую «Судуву» — 3:0.

Позже своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги Европы узнают серебряные призеры белорусского первенства футболисты борисовского БАТЭ. В первом отборочном круге ЛЕ два представителя Беларуси выступи неудачно. Солигорский «Шахтер» на своем поле уступил в серии послематчевых пенальти молдавскому клубу «Сфынтул Георге», а минское «Динамо» также у себя дома проиграло польскому «Пясту» из Гливице.

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