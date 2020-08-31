Брестское «Динамо» сыграет в гостях с «Маккаби» из Тель-Авива в 3-м раунде квалификации ЛЧ
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
В третьем круге квалификации Лиги чемпионов футболисты брестского «Динамо» сыграют с израильским «Маккаби». Встреча за попадание в
В первом квалификационном раунде главного турнира Старого Света чемпионы Беларуси разгромили на своем поле казахстанскую «Астану» из
Позже своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги Европы узнают серебряные призеры белорусского первенства футболисты борисовского БАТЭ. В первом отборочном круге ЛЕ два представителя Беларуси выступи неудачно. Солигорский «Шахтер» на своем поле уступил в серии послематчевых пенальти молдавскому клубу «Сфынтул Георге», а минское «Динамо» также у себя дома проиграло польскому «Пясту» из Гливице.