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14:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» узнало соперника по отборочному раунду Лиги Европы

Футболисты московского «Динамо» сыграют во втором отборочном раунде Лиги Европы с «Локомотивом» (Тбилиси).

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Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка данной стадии прошла в понедельник в Ньоне.

Игра состоится на поле «Локомотива» 17 сентября. В этом сезоне победители встреч второго отборочного раунда будут определяться по итогам одного матча. Все игры будут проходить без зрителей.

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