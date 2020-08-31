Московское «Динамо» узнало соперника по отборочному раунду Лиги Европы
Футболисты московского «Динамо» сыграют во втором отборочном раунде Лиги Европы с «Локомотивом» (Тбилиси).
Футболисты московского «Динамо» сыграют во втором отборочном раунде Лиги Европы с «Локомотивом» (Тбилиси).
Жеребьевка данной стадии прошла в понедельник в Ньоне.
Игра состоится на поле «Локомотива» 17 сентября. В этом сезоне победители встреч второго отборочного раунда будут определяться по итогам одного матча. Все игры будут проходить без зрителей.