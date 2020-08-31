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14:54 (мск), источник: Vesti.kz

Определился соперник «Кайсара» по дебюту в Лиге Европы

Кызылординский «Кайсар» сыграет с кипрским АПОЭЛом из Никосии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча состоится в Казахстане 17 сентября. Казахстанский клуб дебютирует в Лиге Европы и начнет борьбу со второго квалификационного раунда, который будет состоять из одного матча. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.

Стоит отметить, что «Кайрат» во втором раунде сыграет с победителем пары «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина), а «Астана» встретится с «Будучностью» из Черногории.

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