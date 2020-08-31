Определился соперник «Кайсара» по дебюту в Лиге Европы

Встреча состоится в Казахстане 17 сентября. Казахстанский клуб дебютирует в Лиге Европы и начнет борьбу со второго квалификационного раунда, который будет состоять из одного матча. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.