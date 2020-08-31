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14:56 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен соперник «Кайрата» во втором раунде Лиги Европы

Алматинский «Кайрат» во втором раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между был перенесен из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в «Железничаре». Теперь игра пройдет в Израиле 9 сентября. При этом «Железничар» сообщил, что подаст апелляцию на решение, поскольку считает, что игра должна состояться на нейтральном поле.

Матч «Кайрата» пройдет 17 сентября на выезде. Победители пар в квалификации ЛЕ в этом году определяются в одном матче, а в случае необходимости назначается дополнительное время или серия пенальти.

Стоит отметить, что «Астана» во втором раунде Лиги Европы встретится с «Будучностью» из Черногории, а «Кайсар» сыграет с кипрским АПОЭЛом из Никосии.

Напомним, на старте Лиги Европы «Кайрат» в Алматы разгромил армянский «Ноа» со счетом 4:1.

Для «Кайрата» эта ЛЕ стала девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому «Бордо» (0:1, 2:1) из-за гостевого гола и остановился в шаге от группы.

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