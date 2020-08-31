Стал известен соперник «Кайрата» во втором раунде Лиги Европы
Алматинский «Кайрат» во втором раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» во втором раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между был перенесен
Матч «Кайрата» пройдет 17 сентября на выезде. Победители пар в квалификации ЛЕ в этом году определяются в одном матче, а в случае необходимости назначается дополнительное время или серия пенальти.
Стоит отметить, что «Астана» во втором раунде Лиги Европы встретится с «Будучностью» из Черногории, а «Кайсар» сыграет с кипрским АПОЭЛом из Никосии.
Напомним, на старте Лиги Европы «Кайрат» в Алматы разгромил армянский «Ноа» со счетом 4:1.
Для «Кайрата» эта ЛЕ стала девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому «Бордо» (0:1, 2:1)