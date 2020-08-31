«Астана» узнала своего первого соперника в Лиге Европы

Источник: Reuters

Матчи состоится 17 сентября в Казахстане. Победитель будет определен по итогам одной встречи. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.

Напомним, «Астана» начала свой путь с Лиги чемпионов, где разгромно проиграла белорусскому «Динамо-Бресту» со счетом 3:6.