«Астана» узнала своего первого соперника в Лиге Европы
«Астана» узнала своего первого соперника по Лиге Европы. Им стал черногорский клуб «Будучность» из Подгорицы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» узнала своего первого соперника по Лиге Европы. Им стал черногорский клуб «Будучность» из Подгорицы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матчи состоится 17 сентября в Казахстане. Победитель будет определен по итогам одной встречи. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.
Напомним, «Астана» начала свой путь с Лиги чемпионов, где разгромно проиграла белорусскому «Динамо-Бресту» со счетом 3:6.
«Кайрат» во втором раунде сыграет с победителем пары «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина), а «Кайсар» встретится с кипрским АПОЭЛом из Никосии.