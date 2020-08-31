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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» узнала своего первого соперника в Лиге Европы

«Астана» узнала своего первого соперника по Лиге Европы. Им стал черногорский клуб «Будучность» из Подгорицы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Матчи состоится 17 сентября в Казахстане. Победитель будет определен по итогам одной встречи. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.

Напомним, «Астана» начала свой путь с Лиги чемпионов, где разгромно проиграла белорусскому «Динамо-Бресту» со счетом 3:6.

«Кайрат» во втором раунде сыграет с победителем пары «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина), а «Кайсар» встретится с кипрским АПОЭЛом из Никосии.

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