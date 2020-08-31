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18:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

За кого болеть «Краснодару» в Лиге чемпионов: ПАОК или «Бенфику»?

Собрали все самое важное о греках и португальцах.

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«Краснодар» — команда, от которой всегда ждут результата: золота РПЛ, кубковых трофеев, выхода, наконец, в группу Лиги чемпионов. Слишком это амбициозный и стильный проект, чтобы прозябать где-то на подступах к вершинам.

В РПЛ «быкам» не хватает качества на дистанции (сильные матчи чередуются с провалами, трансферные кампании омрачаются травмами). В минувшем же розыгрыше ЛЧ «Краснодар» почувствовал, что такое недостаток опыта. С одной стороны, волевая победа в двухматчевом противостоянии с «Порту» и три гостевых гола. С другой — полная растерянность во встречах с «Олимпиакосом» и разгром в Греции.

Гимн Лиги чемпионов, конечно, на стадионе в Краснодаре прозвучал, однако музыка играла недолго…

Краснодар (Краснодар)

Новый сезон — новый шанс. Тем более, «быкам» повезло. Они автоматически попали в 4-й отборочный раунд, миновав 3-й. Помогла Лига Европы, которую выиграла «Севилья». Испанский клуб отобрался в ЛЧ через примеру (четвертое место) и освободил путевку для «Ренна». Отсюда — дальнейшие сдвиги, выгодные российскому клубу.

Правда, радоваться не стоит. Ведь соперником «Краснодара» станет либо ПАОК, либо «Бенфика». Команды с еврокубковым опытом, приличным подбором футболистов и амбициями. С кем же будет проще?

ПАОК: не наступить на греческие грабли

Эта команда особенно памятна «Спартаку», прошедшему как через огонь стадиона «Тумба» в Салониках, так и через контратакующую тактику мелкого фола в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов-2018/19. Итогом стал вылет из турнира, а чуть позже — уход Квинси Промеса и увольнение Массимо Карреры.

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«Краснодару» будет проще. Во-первых, никакого огня: пока еврокубки проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса. Во-вторых, никакой тактики мелкого фола. Тренер, состав и система — все сейчас другое. С черно-белыми работает португалец Абел Феррейра, предпочитающий играть в атаку даже при расстановке 3−4−3.

ПАОК мог вообще не попасть в Лигу чемпионов — команда заняла второе место в греческой суперлиге вопреки околофутбольному скандалу. Только Спортивный арбитражный суд (CAS) вернул черно-белым 7 очков, которые сняли из-за того, что член семьи владельца клуба Иван Саввиди имел долю акций в «Ксанти». Если бы последовало иное решение, соперником «Краснодара» мог бы стать… АЕК Массимо Карреры, в итоге финишировавший третьим.

Кстати, команда итальянца наглядно показала, как нужно противостоять ПАОК. Каррера победил черно-белых в 31-м туре чемпионата Греции (2:0) благодаря терпению, смене схемы с атакующих 4−2−3−1 на компактные 5−3−2 и стандартам.

«Краснодару» следует быть осторожнее: слишком рьяный прессинг вполне может привести к повторению сценария с «Олимпиакосом».

«Бенфика»: остановить тренера-победителя

С этим клубом связаны не лучшие воспоминания у другого российского топа — «Зенита». «Бенфика» обыграла петербуржцев в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 (3:0) и лишила их как выхода в плей-офф, так и попадания в Лигу Европы.

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У португальцев недавно сменился тренер — теперь «орлами» руководит Жорже Жезуш. Это — специалист-победитель, знающий, как выигрывать и внутренние, и международные турниры. Его последним местом работы был «Фламенго», результаты с которым впечатляют: чемпионство в Бразилии, но что самое главное — победа в Кубке Либертадорес.

Жезуш — не чужой человек для «Бенфики». Он уже тренировал команду с 2009 по 2015 год. Итогами стали три чемпионских титула в Португалии, а также два финала Лиги Европы, пусть и неудачные. Если человек привык работать на столь высоких стадиях, говорить о мотивации в отборочных раундах не приходится.

Любимая схема Жезуша — 4−2−3−1. Его команды предпочитают владение, действуют через короткий пас, с удовольствием используют стандарты, но при этом часто забивают с игры. Исполнители под идеи португальца в «Бенфике» есть: тем более, в Лиссабоне хотят усилиться форвардом «Реала» Мариано Диасом. По информации Marca, стороны уже договорились об аренде. Хорошее усиление под Лигу чемпионов.

Итог

Обе команды неудобны для «Краснодара». Греки сильны гибкой тактикой, португальцы — составом. «Быкам» придется непросто, но мечта о групповом турнире Лиги чемпионов стоит того, чтобы эти сложности преодолеть.

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