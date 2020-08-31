За кого болеть «Краснодару» в Лиге чемпионов: ПАОК или «Бенфику»?

«Краснодар» — команда, от которой всегда ждут результата: золота РПЛ, кубковых трофеев, выхода, наконец, в группу Лиги чемпионов. Слишком это амбициозный и стильный проект, чтобы прозябать где-то на подступах к вершинам.

В РПЛ «быкам» не хватает качества на дистанции (сильные матчи чередуются с провалами, трансферные кампании омрачаются травмами). В минувшем же розыгрыше ЛЧ «Краснодар» почувствовал, что такое недостаток опыта. С одной стороны, волевая победа в двухматчевом противостоянии с «Порту» и три гостевых гола. С другой — полная растерянность во встречах с «Олимпиакосом» и разгром в Греции.

Гимн Лиги чемпионов, конечно, на стадионе в Краснодаре прозвучал, однако музыка играла недолго…

Краснодар (Краснодар) Все о команде

Новый сезон — новый шанс. Тем более, «быкам» повезло. Они автоматически попали в 4-й отборочный раунд, миновав 3-й. Помогла Лига Европы, которую выиграла «Севилья». Испанский клуб отобрался в ЛЧ через примеру (четвертое место) и освободил путевку для «Ренна». Отсюда — дальнейшие сдвиги, выгодные российскому клубу.

Правда, радоваться не стоит. Ведь соперником «Краснодара» станет либо ПАОК, либо «Бенфика». Команды с еврокубковым опытом, приличным подбором футболистов и амбициями. С кем же будет проще?

ПАОК: не наступить на греческие грабли

Эта команда особенно памятна «Спартаку», прошедшему как через огонь стадиона «Тумба» в Салониках, так и через контратакующую тактику мелкого фола в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов-2018/19. Итогом стал вылет из турнира, а чуть позже — уход Квинси Промеса и увольнение Массимо Карреры.

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«Краснодару» будет проще. Во-первых, никакого огня: пока еврокубки проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса. Во-вторых, никакой тактики мелкого фола. Тренер, состав и система — все сейчас другое. С черно-белыми работает португалец Абел Феррейра, предпочитающий играть в атаку даже при расстановке 3−4−3.

ПАОК мог вообще не попасть в Лигу чемпионов — команда заняла второе место в греческой суперлиге вопреки околофутбольному скандалу. Только Спортивный арбитражный суд (CAS) вернул черно-белым 7 очков, которые сняли из-за того, что член семьи владельца клуба Иван Саввиди имел долю акций в «Ксанти». Если бы последовало иное решение, соперником «Краснодара» мог бы стать… АЕК Массимо Карреры, в итоге финишировавший третьим.

Кстати, команда итальянца наглядно показала, как нужно противостоять ПАОК. Каррера победил черно-белых в 31-м туре чемпионата Греции (2:0) благодаря терпению, смене схемы с атакующих 4−2−3−1 на компактные 5−3−2 и стандартам.

«Краснодару» следует быть осторожнее: слишком рьяный прессинг вполне может привести к повторению сценария с «Олимпиакосом».

«Бенфика»: остановить тренера-победителя

С этим клубом связаны не лучшие воспоминания у другого российского топа — «Зенита». «Бенфика» обыграла петербуржцев в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 (3:0) и лишила их как выхода в плей-офф, так и попадания в Лигу Европы.

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У португальцев недавно сменился тренер — теперь «орлами» руководит Жорже Жезуш. Это — специалист-победитель, знающий, как выигрывать и внутренние, и международные турниры. Его последним местом работы был «Фламенго», результаты с которым впечатляют: чемпионство в Бразилии, но что самое главное — победа в Кубке Либертадорес.

Жезуш — не чужой человек для «Бенфики». Он уже тренировал команду с 2009 по 2015 год. Итогами стали три чемпионских титула в Португалии, а также два финала Лиги Европы, пусть и неудачные. Если человек привык работать на столь высоких стадиях, говорить о мотивации в отборочных раундах не приходится.

Любимая схема Жезуша — 4−2−3−1. Его команды предпочитают владение, действуют через короткий пас, с удовольствием используют стандарты, но при этом часто забивают с игры. Исполнители под идеи португальца в «Бенфике» есть: тем более, в Лиссабоне хотят усилиться форвардом «Реала» Мариано Диасом. По информации Marca, стороны уже договорились об аренде. Хорошее усиление под Лигу чемпионов.

Итог