За кого болеть «Краснодару» в Лиге чемпионов: ПАОК или «Бенфику»?
Собрали все самое важное о греках и португальцах.
Собрали все самое важное о греках и португальцах.
«Краснодар» — команда, от которой всегда ждут результата: золота РПЛ, кубковых трофеев, выхода, наконец, в группу Лиги чемпионов. Слишком это амбициозный и стильный проект, чтобы прозябать
В РПЛ «быкам» не хватает качества на дистанции (сильные матчи чередуются с провалами, трансферные кампании омрачаются травмами). В минувшем же розыгрыше ЛЧ «Краснодар» почувствовал, что такое недостаток опыта. С одной стороны, волевая победа в двухматчевом противостоянии с «Порту» и три гостевых гола. С другой — полная растерянность во встречах с «Олимпиакосом» и разгром в Греции.
Гимн Лиги чемпионов, конечно, на стадионе в Краснодаре прозвучал, однако музыка играла недолго…
Новый сезон — новый шанс. Тем более, «быкам» повезло. Они автоматически попали в 4-й отборочный раунд, миновав 3-й. Помогла Лига Европы, которую выиграла «Севилья». Испанский клуб отобрался в ЛЧ через примеру (четвертое место) и освободил путевку для «Ренна». Отсюда — дальнейшие сдвиги, выгодные российскому клубу.
Правда, радоваться не стоит. Ведь соперником «Краснодара» станет либо ПАОК, либо «Бенфика». Команды с еврокубковым опытом, приличным подбором футболистов и амбициями. С кем же будет проще?
Эта команда особенно памятна «Спартаку», прошедшему как через огонь стадиона «Тумба» в Салониках, так и через контратакующую тактику мелкого фола в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов-2018/19. Итогом стал вылет из турнира, а чуть позже — уход Квинси Промеса и увольнение Массимо Карреры.
«Краснодару» будет проще.
ПАОК мог вообще не попасть в Лигу чемпионов — команда заняла второе место в греческой суперлиге вопреки околофутбольному скандалу. Только Спортивный арбитражный суд (CAS) вернул
Кстати, команда итальянца наглядно показала, как нужно противостоять ПАОК. Каррера победил
«Краснодару» следует быть осторожнее: слишком рьяный прессинг вполне может привести к повторению сценария с «Олимпиакосом».
С этим клубом связаны не лучшие воспоминания у другого российского топа — «Зенита». «Бенфика» обыграла петербуржцев в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 (3:0) и лишила их как выхода в
У португальцев недавно сменился тренер — теперь «орлами» руководит Жорже Жезуш. Это —
Жезуш — не чужой человек для «Бенфики». Он уже тренировал команду с 2009 по 2015 год. Итогами стали три чемпионских титула в Португалии, а также два финала Лиги Европы, пусть и неудачные. Если человек привык работать на столь высоких стадиях, говорить о мотивации в отборочных раундах не приходится.
Любимая схема Жезуша — 4−2−3−1. Его команды предпочитают владение, действуют через короткий пас, с удовольствием используют стандарты, но при этом часто забивают с игры. Исполнители под идеи португальца в «Бенфике» есть: тем более, в Лиссабоне хотят усилиться форвардом «Реала» Мариано Диасом. По информации Marca, стороны уже договорились об аренде. Хорошее усиление под Лигу чемпионов.
Обе команды неудобны для «Краснодара». Греки сильны гибкой тактикой, португальцы — составом. «Быкам» придется непросто, но мечта о групповом турнире Лиги чемпионов стоит того, чтобы эти сложности преодолеть.