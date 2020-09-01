«Краснодар» начнет отбор Лиги чемпионов дома

В четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов кубанский клуб встретится с победителем матча 3-го отборочного раунда ПАОК — «Бенфика». Игры 3-го отборочного раунда ЛЧ пройдут 15—16 сентября .

В 4-м отборочном раунде будет проведено две встречи. Первые матчи раунда пройдут 22—23 сентября — «Краснодар» сыграет дома, вторые — 29—30 сентября .

Помимо «Краснодара» в Лиге чемпионов от России также сыграют «Зенит» и «Локомотив», которые начнут борьбу с группового турнира.