«Динамо» сыграет с «Теутой» или «Гранадой» в случае победы над «Локомотивом» Тбилиси
Московское «Динамо» встретится с албанской «Теутой» или испанской «Гранадой», если одолеет «Локомотив» Тбилиси и пробьётся в третий отборочный раунд Лиги Европы.
Московское «Динамо» встретится с албанской «Теутой» или испанской «Гранадой», если одолеет «Локомотив» Тбилиси и пробьётся в третий отборочный раунд Лиги Европы.
Напомним, в минувшем сезоне «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице Российской
В сезоне-2020/2021 «Динамо», набрав 11 очков в 6 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является московский «Спартак» (14). В матче 7-го тура РПЛ