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14:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» сыграет с «Теутой» или «Гранадой» в случае победы над «Локомотивом» Тбилиси

Московское «Динамо» встретится с албанской «Теутой» или испанской «Гранадой», если одолеет «Локомотив» Тбилиси и пробьётся в третий отборочный раунд Лиги Европы.

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Напомним, в минувшем сезоне «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, но благодаря победе «Зенита» в Кубке России вернулось в еврокубки спустя пять лет.

В сезоне-2020/2021 «Динамо», набрав 11 очков в 6 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является московский «Спартак» (14). В матче 7-го тура РПЛ бело-голубые сыграют с казанским «Рубином».

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