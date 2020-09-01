Стал известен соперник брестского «Динамо» в раунде плей-офф ЛЧ
Брестское «Динамо» встретится с австрийским «Зальцбургом», если сумеет выйти в раунд
Брестское «Динамо» встретится с австрийским «Зальцбургом», если сумеет выйти в раунд
Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Ньоне во вторник. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов брестское «Динамо» сыграет с «Маккаби» из
Остальные пары пути чемпионов раунда
«Славия» (Чехия) — «Миттьюлланн» (Дания)/"Янг Бойз"(Швейцария),
«Карабах» (Азербайджан)/"Молде (Норвегия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)/"Ференцварош (Венгрия),
«Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия)/"Омония (Кипр).
Матчи раунда