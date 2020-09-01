Стал известен соперник брестского «Динамо» в раунде плей-офф ЛЧ

Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Ньоне во вторник. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов брестское «Динамо» сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива, игра состоится 16 сентября в Израиле.