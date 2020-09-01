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15:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стал известен соперник брестского «Динамо» в раунде плей-офф ЛЧ

Брестское «Динамо» встретится с австрийским «Зальцбургом», если сумеет выйти в раунд плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

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Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Ньоне во вторник. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов брестское «Динамо» сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива, игра состоится 16 сентября в Израиле.

Остальные пары пути чемпионов раунда плей-офф выглядят следующим образом:

«Славия» (Чехия) — «Миттьюлланн» (Дания)/"Янг Бойз"(Швейцария),

«Карабах» (Азербайджан)/"Молде (Норвегия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)/"Ференцварош (Венгрия),

«Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия)/"Омония (Кипр).

Матчи раунда плей-офф пройдут 22/23 и 29/30 сентября. Победители выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшие продолжат борьбу в групповом раунде Лиги Европы.

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