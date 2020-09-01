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15:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» узнала соперника в третьем раунде Лиги Европы

«Астана» узнала возможного соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Им стал ФК «Сараево» из Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч пройдет 24 сентября, столичный клуб сыграет на выезде. Победитель в противостоянии определится по итогам одной встречи.

Сначала 17 сентября в Казахстане «Астане» предстоит встретиться с «Будучностью» из Черногории.

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