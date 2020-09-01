«Астана» узнала соперника в третьем раунде Лиги Европы
«Астана» узнала возможного соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Им стал ФК «Сараево» из Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» узнала возможного соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Им стал ФК «Сараево» из Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч пройдет 24 сентября, столичный клуб сыграет на выезде. Победитель в противостоянии определится по итогам одной встречи.
Сначала 17 сентября в Казахстане «Астане» предстоит встретиться с «Будучностью» из Черногории.