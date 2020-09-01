«Кайрат» сыграет с «Ростовом» в случае выхода в третий раунд Лиги Европы
Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат», в случае выхода в эту стадию турнира, сыграет с «Ростовом». Команда Алексея Шпилевского отправится на выезд.
В этом сезоне квалификация проходит без зрителей в формате одноматчевых противостояний. Игра пройдет 24 сентября.
Но до этого «Кайрату» необходимо преодолеть второй раунд, в рамках которого 17 сентября он на выезде сыграет с сильнейшим в паре «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина).