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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» сыграет с «Ростовом» в случае выхода в третий раунд Лиги Европы

Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Алматинский «Кайрат», в случае выхода в эту стадию турнира, сыграет с «Ростовом». Команда Алексея Шпилевского отправится на выезд.

В этом сезоне квалификация проходит без зрителей в формате одноматчевых противостояний. Игра пройдет 24 сентября.

Но до этого «Кайрату» необходимо преодолеть второй раунд, в рамках которого 17 сентября он на выезде сыграет с сильнейшим в паре «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина).

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