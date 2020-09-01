В 3-м круге квалификации Лиги Европы БАТЭ может сыграть с ТНС или Б-36
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Борисовчане остались единственными представителями Беларуси в этом турнире. После матчей первого отборочного этапа ЛЕ два белорусских клуба завершили свой еврокубковый сезон. Солигорский «Шахтер» на своем поле уступил в серии послематчевых пенальти клубу «Сфынтул Георге» из Молдовы, а минское «Динамо» также у себя дома проиграло польскому «Пясту» из Гливице.
В главном континентальном турнире, Лиге чемпионов, продолжают играть футболисты брестского «Динамо». В третьем квалификационном раунде 15 или 16 сентября они сыграют в