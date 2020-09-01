Текущие события
Футбол. Премьер-лига
30.08
Рубин
Тамбов
22
Футбол. Премьер-лига
30.08
Сочи
Урал
00
Футбол. Премьер-лига
30.08
Краснодар
Ростов
11
Футбол. Первый дивизион
30.08
Балтика
Акрон
10
Футбол. Зарубежный
30.08
Брест
Марсель
23
Футбол. Первый дивизион
31.08
Чайка
Факел
21
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
15:49 (мск), источник: БЕЛТА

В 3-м круге квалификации Лиги Европы БАТЭ может сыграть с ТНС или Б-36

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ в случае выигрыша у болгарского ЦСКА во втором раунде в третьем круге встретятся с победителем матча Б-36 (Фарерские острова) — ТНС (Уэльс). Поединок между БАТЭ и ЦСКА пройдет 17 сентября в Софии.

Борисовчане остались единственными представителями Беларуси в этом турнире. После матчей первого отборочного этапа ЛЕ два белорусских клуба завершили свой еврокубковый сезон. Солигорский «Шахтер» на своем поле уступил в серии послематчевых пенальти клубу «Сфынтул Георге» из Молдовы, а минское «Динамо» также у себя дома проиграло польскому «Пясту» из Гливице.

В главном континентальном турнире, Лиге чемпионов, продолжают играть футболисты брестского «Динамо». В третьем квалификационном раунде 15 или 16 сентября они сыграют в Тель-Авиве с израильским «Маккаби». В случае успеха чемпионы Беларуси поспорят за выход в групповой этап чемпионской Лиги с австрийским «Зальцбургом».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Гороскоп на май 2020
Студентка удивила соцсети своей необычной аллергией - фото
«Пан Милош, вы сделали хоккей лучше». Ушел из жизни тренер Ржига
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Краснодара»
Стали известны результаты тестов игроков сборной России на COVID
Главный тренер «Аталанты» рассказал о важности Алексея Миранчука
Кто возьмет Кубок Открытия? Прогноз на матч ЦСКА — «Ак Барс»
Ракитич перешел из «Барселоны» в «Севилью»
Артем Дзюба рассказал о своих любимых местах в Петербурге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь