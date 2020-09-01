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1 сентября, источник: Vesti.kz

В «Ордабасы» объяснили вылет из Лиги Европы

Вратарь шымкентского «Ордабасы» Бекхан Шайзада назвал причины вылеты команды из Лиги Европы.

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Источник: ФК "Ордабасы"

Команда Кахабера Цхададзе вылетела в первом квалификационном раунде, уступив дома румынскому «Ботошани» (1:2). При этом при этом полузащитник «Ордабасы» Абдуллай Диакате не реализовал пенальти на 12-й минуте.

«Первый опыт в еврокубках. Не повезло в моментах, будем работать чтобы стать лучше! Всем спасибо за поддержку!», — написал Шайзада в Instagram.

В этом сезоне Шайзада провел три матча и пропустил пять голов, «Ордабасы» идет на шестом месте в турнирной таблице КПЛ.

Ордабасы
1:2
Первый тайм: 1:2
Ботошани
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