В «Ордабасы» объяснили вылет из Лиги Европы

Источник: ФК "Ордабасы"

Команда Кахабера Цхададзе вылетела в первом квалификационном раунде, уступив дома румынскому «Ботошани» (1:2). При этом при этом полузащитник «Ордабасы» Абдуллай Диакате не реализовал пенальти на 12-й минуте.

«Первый опыт в еврокубках. Не повезло в моментах, будем работать чтобы стать лучше! Всем спасибо за поддержку!», — написал Шайзада в Instagram.