В «Ордабасы» объяснили вылет из Лиги Европы
Вратарь шымкентского «Ордабасы» Бекхан Шайзада назвал причины вылеты команды из Лиги Европы.
Вратарь шымкентского «Ордабасы» Бекхан Шайзада назвал причины вылеты команды из Лиги Европы.
Команда Кахабера Цхададзе вылетела в первом квалификационном раунде, уступив дома румынскому «Ботошани» (1:2). При этом при этом полузащитник «Ордабасы» Абдуллай Диакате не реализовал пенальти на 12-й минуте.
«Первый опыт в еврокубках. Не повезло в моментах, будем работать чтобы стать лучше! Всем спасибо за поддержку!», — написал Шайзада в Instagram.
В этом сезоне Шайзада провел три матча и пропустил пять голов, «Ордабасы» идет на шестом месте в турнирной таблице КПЛ.