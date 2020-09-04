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14:13 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» добился переноса матча Лиги Европы. Теперь он пройдет в Алматы

«Будучность» добилась переноса места встречи с «Астаной» в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

«Черногорский клуб направил в УЕФА письмо, в котором изложил свои аргументы в пользу того, что в Костанае проводить матч Лиги Европы нецелесообразно. Как оказалось, аэропорт этого города не может принимать и отправлять международные авиарейсы после 20:00. Да и уровень отелей черногорцев не устроил. “Астане” было предложено предоставить другую локацию, и руководство клуба сумело договориться с алматинским Центральным стадионом. Таким образом, 17 сентября команды сыграют на стадионе “Кайрата”», — сообщил в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет.

Астана (Нур-Султан)

Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.

Астанчане начали свой путь в еврокубках с Лиги чемпионов, где крупно проиграли белорусскому «Динамо-Бресту» со счетом 3:6.

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