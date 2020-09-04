Соперник «Астаны» добился переноса матча Лиги Европы. Теперь он пройдет в Алматы

«Черногорский клуб направил в УЕФА письмо, в котором изложил свои аргументы в пользу того, что в Костанае проводить матч Лиги Европы нецелесообразно. Как оказалось, аэропорт этого города не может принимать и отправлять международные авиарейсы после 20:00. Да и уровень отелей черногорцев не устроил. “Астане” было предложено предоставить другую локацию, и руководство клуба сумело договориться с алматинским Центральным стадионом. Таким образом, 17 сентября команды сыграют на стадионе “Кайрата”», — сообщил в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет.