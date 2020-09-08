В ожидании Лиги Европы? На «Астана Арене» постелили новый газон

Смена покрытия в Нур-Султане началась еще весной, однако процесс затянулся из-за карантинных мер в стране. Долгое время газон не могли доставить из Италии в Казахстан, а затем начать укладку.

Сейчас же работа по замене газона на «Астана Арене» близка к завершению. В ближайшие недели новое поле на домашнем стадионе «Астаны» должно пройти сертификацию УЕФА для того, чтобы команда смогла играть домашние матчи в еврокубках на родной арене. Ориентировочно столичный клуб может вернуться к играм на «Астана Арене» в октябре.