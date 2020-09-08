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14:43 (мск), источник: Vesti.kz

В ожидании Лиги Европы? На «Астана Арене» постелили новый газон

На «Астана Арене» завершаются работы по замене искусственного газона, сообщает корреспондент Vesti.kz. Домашний стадион «Астаны» обрел новое покрытие итальянского производства.

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Источник: Reuters

Смена покрытия в Нур-Султане началась еще весной, однако процесс затянулся из-за карантинных мер в стране. Долгое время газон не могли доставить из Италии в Казахстан, а затем начать укладку.

Астана (Нур-Султан)

Сейчас же работа по замене газона на «Астана Арене» близка к завершению. В ближайшие недели новое поле на домашнем стадионе «Астаны» должно пройти сертификацию УЕФА для того, чтобы команда смогла играть домашние матчи в еврокубках на родной арене. Ориентировочно столичный клуб может вернуться к играм на «Астана Арене» в октябре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что «Астана» 17 сентября проведет домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской «Будучности» на стадионе «Центральный» в Алматы.

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