Определился следующий соперник «Кайрата» в Лиге Европы
Матч состоится 17 сентября.
Матч состоится 17 сентября.
Израильский «Маккаби» (Хайфа) одержал победу над боснийским «Железничаром» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Хайфе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. При этом первыми счет открыли гости. На 34-й минуте Иван Лендрич вывел «Железничар» вперед, однако затем «Маккаби» забил три безответных мяча. Отличились Тьяронн Шери (38-я), Никита Рукавица (59-я) и Юваль Ашкенази (66-я).
Во втором раунде «Маккаби» сыграет с алматинским «Кайратом». Матч состоится 17 сентября в Хайфе.
Добавим, что «Кайрат» уже дважды пересекался в Лиге Европы с клубами из Израиля и оба раза неудачно: в сезоне-2016/17 алматинцы проиграли во втором раунде