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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

Определился следующий соперник «Кайрата» в Лиге Европы

Матч состоится 17 сентября.

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Источник: Reuters

Израильский «Маккаби» (Хайфа) одержал победу над боснийским «Железничаром» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Хайфе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. При этом первыми счет открыли гости. На 34-й минуте Иван Лендрич вывел «Железничар» вперед, однако затем «Маккаби» забил три безответных мяча. Отличились Тьяронн Шери (38-я), Никита Рукавица (59-я) и Юваль Ашкенази (66-я).

Во втором раунде «Маккаби» сыграет с алматинским «Кайратом». Матч состоится 17 сентября в Хайфе.

Добавим, что «Кайрат» уже дважды пересекался в Лиге Европы с клубами из Израиля и оба раза неудачно: в сезоне-2016/17 алматинцы проиграли во втором раунде тель-авивскому «Маккаби» (2:3 с общим счетом), а в прошлом сезоне уступили «Хапоэлю» из Беэр-Шевы (1:3).

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