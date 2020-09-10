«Кайсар» включил казахстанца из академии «Атлетико» в заявку на Лигу Европы

Стала известна заявка кызылординского «Кайсара» на Лигу Европы сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В список вошел Динмухаммед Кашкен, который несколько лет занимался в академии мадридского «Атлетико», а в апреле 2019 года ездил на просмотр в молодежную команду французского «Лиона».

Полностью заявка команды Стойчо Младенова выглядит так:

вратари: Александр Заруцкий, Нурымжан Салайдин, Марсель Исламкулов;.

защитники: Елдос Ахметов, Абылайхан Толегенов, Багдат Каиров, Ильяс Амирсеитов, Александр Марочкин, Олжас Алтаев, Иван Граф, Динмухаммед Кашкен, Куаныш Калмуратов;.

полузащитники: Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев, Шохан Абзалов, Марк Гурман, Кларенс Битанг, Александар Станисавлевич, Элвин Фортес, Максим Федин, Артур Режиналдо;.

нападающие: Александар Колев, Элгуджа Лобжанидзе, Елжас Алтынбеков.

«Волки» дебютируют в турнире матчем против кипрского АПОЭЛа. Встреча пройдет 17 сентября в Казахстане.