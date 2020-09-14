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15:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» вылетел в Израиль на матч Лиги Европы и определился с составом

Он состоится 17 сентября.

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Футбольный клуб «Кайрат» отправился в Хайфу (Израиль) на встречу с местным «Маккаби». Она пройдет в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы 17 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победитель будет определен по итогам одной игры. Если потребуется, будут назначены дополнительное время и серия пенальти.

Кайрат (Алма-Ата)

Команда вылетела в следующем составе:

вратари: Стас Покатилов, Данил Устименко, Динмухаммед Жомарт;.

защитники: Дино Миканович, Раде Дугалич, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Сергей Кейлер, Денис Поляков, Камо Оганесян;.

полузащитники: Гулжигит Алыкулов, Конрад Вжесиньски, Айбол Абикен, Яцек Гуральски, Небойша Косович, Еркебулан Тунгышбаев, Данияр Усенов;
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нападающие: Адеринсола Эсеола, Абат Аймбетов, Артур Шушеначев, Вагнер Лав;
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главный тренер: Алексей Шпилевский.

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Отметим, что перед еврокубковой игрой соперник «Кайрата» одержал третью победу подряд.

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