«Кайрат» вылетел в Израиль на матч Лиги Европы и определился с составом
Он состоится 17 сентября.
Он состоится 17 сентября.
Футбольный клуб «Кайрат» отправился в Хайфу (Израиль) на встречу с местным «Маккаби». Она пройдет в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы 17 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Победитель будет определен по итогам одной игры. Если потребуется, будут назначены дополнительное время и серия пенальти.
Команда вылетела в следующем составе:
вратари: Стас Покатилов, Данил Устименко, Динмухаммед Жомарт;.
защитники: Дино Миканович, Раде Дугалич, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Сергей Кейлер, Денис Поляков, Камо Оганесян;.
полузащитники: Гулжигит Алыкулов, Конрад Вжесиньски, Айбол Абикен, Яцек Гуральски, Небойша Косович, Еркебулан Тунгышбаев, Данияр Усенов;
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нападающие: Адеринсола Эсеола, Абат Аймбетов, Артур Шушеначев, Вагнер Лав;
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главный тренер: Алексей Шпилевский.
Отметим, что перед еврокубковой игрой соперник «Кайрата» одержал третью победу подряд.