«Кайрат» вылетел в Израиль на матч Лиги Европы и определился с составом

Футбольный клуб «Кайрат» отправился в Хайфу (Израиль) на встречу с местным «Маккаби». Она пройдет в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы 17 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победитель будет определен по итогам одной игры. Если потребуется, будут назначены дополнительное время и серия пенальти.