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15:20 (мск), источник: Vesti.kz

Qazsport покажет матчи «Кайрата», «Астаны» и «Кайсара» в Лиге Европы

Все игры пройдут 17 сентября.

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Телеканал Qazsport покажет в прямом эфире все матчи казахстанских клубов во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Все игры состоятся 17 сентября. Матч между кызылординским «Кайсаром» и кипрским АПОЭЛом пройдет в Шымкенте, начало в 18:00 по времени Нур-Султана.

Матч «Астана» — «Будучность» начнется в 20:00, а встреча в Израиле между «Маккаби» (Хайфа) и «Кайратом» — в 23:00.

На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одной игры.

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