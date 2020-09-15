Qazsport покажет матчи «Кайрата», «Астаны» и «Кайсара» в Лиге Европы

Телеканал Qazsport покажет в прямом эфире все матчи казахстанских клубов во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Все игры состоятся 17 сентября. Матч между кызылординским «Кайсаром» и кипрским АПОЭЛом пройдет в Шымкенте, начало в 18:00 по времени Нур-Султана.

Матч «Астана» — «Будучность» начнется в 20:00, а встреча в Израиле между «Маккаби» (Хайфа) и «Кайратом» — в 23:00.