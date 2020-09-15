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22:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Киевское «Динамо» победило АЗ в третьем раунде квалификации ЛЧ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты киевского «Динамо» одержали победу над нидерландским клубом АЗ в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая во вторник в Киеве, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». Голы забили Жерсон Родригес (49-я минута) и Николай Шапаренко (86).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Динамо» в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).

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Динамо К
2:0
Первый тайм: 0:0
АЗ
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