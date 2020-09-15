Киевское «Динамо» победило АЗ в третьем раунде квалификации ЛЧ
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты киевского «Динамо» одержали победу над нидерландским клубом АЗ в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Футболисты киевского «Динамо» одержали победу над нидерландским клубом АЗ в матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая во вторник в Киеве, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». Голы забили Жерсон Родригес (49-я минута) и Николай Шапаренко (86).
«Динамо» в раунде