«Краснодар» сыграет с ПАОКом в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом, ассистировали судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп.

Счёт был открыт во втором тайме — на 63-й минуте защитник «Бенфики» Ян Вертонген забил гол в свои ворота. На 75-й минуте греческий клуб увеличил разрыв в счёте, гол забил Андрия Живкович, которому ассистировал Димитрис Яннулис. В концовке один гол отыграл Рафа Силва.