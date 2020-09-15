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15 сентября, источник: Чемпионат.com

«Краснодар» сыграет с ПАОКом в раунде плей-офф Лиги чемпионов

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» встретится с греческим ПАОКом, который в 3-м квалификационном раунде обыграл португальскую «Бенфику» со счётом 2:1.

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Источник: AP 2020

Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом, ассистировали судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп.

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Счёт был открыт во втором тайме — на 63-й минуте защитник «Бенфики» Ян Вертонген забил гол в свои ворота. На 75-й минуте греческий клуб увеличил разрыв в счёте, гол забил Андрия Живкович, которому ассистировал Димитрис Яннулис. В концовке один гол отыграл Рафа Силва.

Краснодар (Краснодар)
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Матч «Краснодар» — ПАОК состоится 22 сентября. Ответная игра пройдёт в Греции спустя неделю. Победитель попадёт в групповой этап Лиги чемпионов.

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ПАОК
2:1
Первый тайм: 0:0
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