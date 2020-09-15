«Краснодар» сыграет с ПАОКом в раунде плей-офф Лиги чемпионов
В раунде
В раунде
Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом, ассистировали судьи на линиях Марк Борш и Штефан Лупп.
Счёт был открыт во втором тайме — на 63-й минуте защитник «Бенфики» Ян Вертонген забил гол в свои ворота. На 75-й минуте греческий клуб увеличил разрыв в счёте, гол забил Андрия Живкович, которому ассистировал Димитрис Яннулис. В концовке один гол отыграл Рафа Силва.
Матч «Краснодар» — ПАОК состоится 22 сентября. Ответная игра пройдёт в Греции спустя неделю. Победитель попадёт в групповой этап Лиги чемпионов.