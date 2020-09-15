Луческу: Киевское «Динамо» перекрыло сильные стороны АЗ в матче ЛЧ

«Сегодня была тактическая игра со стороны обеих команд. Не забывайте, что АЗ почти выиграл чемпионат, играя через длинные передачи, завлекая соперников за спину, демонстрируя агрессивный вертикальный футбол. Мы хорошо перекрыли эти сильные стороны соперников, зоны, в которые они играли за спины наших защитников. В первом тайме АЗ почти ничего не создал у наших ворот. В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение, потому что гости пойдут вперед большими силами и у нас появятся зоны для контратак. Так оно и случилось», — цитирует Луческу сайт «Динамо».