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15 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Луческу: Киевское «Динамо» перекрыло сильные стороны АЗ в матче ЛЧ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Киевское «Динамо» перекрыло сильные стороны нидерландского АЗ в матче третьего раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов, считает главный тренер украинского клуба Мирча Луческу.

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Источник: AFP 2020

«Динамо» во вторник обыграло АЗ со счетом 2:0. В раунде плей-офф Лиги чемпионов киевский клуб сыграет с победителем пары «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).

«Сегодня была тактическая игра со стороны обеих команд. Не забывайте, что АЗ почти выиграл чемпионат, играя через длинные передачи, завлекая соперников за спину, демонстрируя агрессивный вертикальный футбол. Мы хорошо перекрыли эти сильные стороны соперников, зоны, в которые они играли за спины наших защитников. В первом тайме АЗ почти ничего не создал у наших ворот. В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение, потому что гости пойдут вперед большими силами и у нас появятся зоны для контратак. Так оно и случилось», — цитирует Луческу сайт «Динамо».

«Сейчас мы думаем о следующей игре (в Лиге чемпионов). В победе нет смысла, если ты не связываешь ее с победой в следующей игре. Для нас не важен результат в матче соперников», — сказал Луческу.

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