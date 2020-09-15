Киевское «Динамо» сыграет с «Гентом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Бельгийский «Гент» обыграл австрийский «Рапид» в матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Бельгийский «Гент» обыграл австрийский «Рапид» в матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Генте завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Никлас Дорш (36-я минута) и Роман Яремчук (59, с пенальти). У проигравших отличился Юсуф Демир (90+3).
Соперником «Гента» в раунде