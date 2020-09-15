Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.09
Монпелье
Лион
21
Футбол. Еврокубки
15.09
Гент
Рапид В
21
Футбол. Еврокубки
15.09
ПАОК
Бенфика
21
Футбол. Еврокубки
15.09
Динамо К
АЗ
20
Футбол. Кубок России
15.09
Зенит Ир
Химки
01
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Уфа
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
15 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Киевское «Динамо» сыграет с «Гентом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Бельгийский «Гент» обыграл австрийский «Рапид» в матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Наверх

Встреча в Генте завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Никлас Дорш (36-я минута) и Роман Яремчук (59, с пенальти). У проигравших отличился Юсуф Демир (90+3).

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперником «Гента» в раунде плей-офф Лиги чемпионов станет киевское «Динамо», которое ранее обыграло нидерландский АЗ — 2:0.

Читайте также
Гент
2:1
Первый тайм: 1:0
Рапид В
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская спортсменка исполнила трюк с переодеванием и удивила фанатов
Киевское «Динамо» победило АЗ в третьем раунде квалификации ЛЧ
Экс-капитан «Зенита» перешел в клуб АПЛ
Реванш Емельяненко — Исмаилов организован не будет
Названа пятерка лучших голов в первом туре АПЛ
ПАОК победил «Бенфику» и стал соперником российского клуба в ЛЧ
«Авангард» победил СКА, Бурдасов установил рекорд КХЛ
«Фейенорд» арендовал футболиста «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь