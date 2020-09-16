Первый советский финалист. Московское «Динамо» возвращается в еврокубки спустя пять лет

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«Динамо» в последние годы не радует своих болельщиков результатами, раз за разом попадая в скандальные ситуации. Перерыв бело-голубых в участии в еврокубках не должен был быть таким длинным. По итогам сезона-2014/2015 динамовцы заняли четвертое место в чемпионате России и должны были принять участие в квалификации Лиги Европы сезона-2015/2016. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил клуб от участия в еврокубках на один сезон за нарушение правила финансового fair play.

После этого команду покинули главный тренер Станислав Черчесов и целый ряд звездных футболистов, среди которых Кевин Кураньи и Матьё Вальбуэна. По ходу следующего сезона в «Зенит» перешел Юрий Жирков. Бело-голубые доигрывали чемпионат в основном молодыми игроками. По итогам чемпионата команда заняла предпоследнее место и впервые в истории отечественного футбола покинула элитный дивизион, куда вернулась спустя год.

За год до конфуза бело-голубые провели одну из лучших еврокубковых кампаний в своей российской истории.

Команда Станислава Черчесова преодолела два квалификационных раунда Лиги Европы. По стечению обстоятельств обе гостевые встречи в противостояниях с израильским «Хапоэлем» (Кирьят-Шмона) и кипрской «Омонией» «Динамо» сыграло на одном и том же стадионе на Кипре. УЕФА тогда запретил проводить встречи на территории Израиля, и игра с «Хапоэлем» была перенесена на домашний стадион «Омонии».

Двухматчевые противостояния развивались по схожему сценарию. Динамовцы проводили первые матчи на своем поле, где добились ничейных результатов — 1:1 с «Хапоэлем» и 2:2 с «Омонией». В гостях были одержаны волевые победы с одинаковым счетом 2:1. Причем в матче за выход в групповую стадию бело-голубые забили решающий мяч на шестой компенсированной минуте, играя в меньшинстве. Героем стал центральный защитник Кристофер Самба.

«Динамо» впервые после реформирования еврокубков приняло участие в групповой стадии Лиги Европы и стало одной из главных сенсаций турнира. Российская команда единственной в розыгрыше показала стопроцентный результат, одержав шесть побед в шести встречах. По два раза были обыграны греческий «Панатинаикос», португальский «Эшторил» и ПСВ из Нидерландов. В 1/16 финала турнира бело-голубые прошли бельгийский «Андерлехт» (0:0, 3:1).

Уступил московский клуб только в 1/8 финала, где ему попался грозный итальянский «Наполи». В гостевой встрече Кураньи открыл счет уже на первой минуте, однако затем динамовцы пропустили три безответных мяча от Гонсало Игуаины. В домашней встрече на «Арене-Химки» бело-голубые много атаковало, но не сумели поразить ворота соперника (0:0).

В том сезоне «Динамо» побило клубный рекорд по продолжительности победной (семь матчей) и беспроигрышной (11 матчей) серий.

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Финал Кубка обладателей кубков

«Динамо» на данный момент провело 105 матчей в еврокубках (46 победы, 26 ничьих, 33 поражения). Еврокубковая история клуба началась 15 сентября 1971 года с победы над греческим «Олимпиакосом» в гостях со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Кубка обладателей кубков. Оба мяча в ворота соперника забил Владимир Козлов. В ответной встрече советская команда уступила со счетом 1:2, но по сумме двух игр вышла в 1/8 финала. Далее были обыграны турецкий «Эскишехирспор» (1:0, 1:0), югославская «Црвена Звезда» (2:1, 1:1) и немецкое «Динамо» (1:1, 1:1 (4:1 по пенальти)).

Под руководством Константина Бескова «Динамо» стало первым в истории советским клубом, вышедшим в финал еврокубка. В решающем матче на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне бело-голубые встретились с шотландским «Рейнджерс». Этот коллектив, наряду с «Баварией», «Барселоной», «Челси», «Ливерпулем», «Торино» и «Црвеной Звездой», считался одним из главных претендентов на победу до начала турнира.

Динамовцы начали матч крайне неудачно и к 49-й минуте уступали со счетом 0:3. Вскоре после третьего пропущенного мяча Владимир Эштреков сократил разрыв в счете. «Динамо» продолжало штурмовать ворота соперника, который выглядел заметно уставшим и действовал из последних сил. За четыре минуты до окончания матча Александр Маховиков забил второй мяч в ворота шотландской команды.

Сразу же после этого на поле выбежала толпа разъяренных болельщиков «Рейнджерс», которые стали избивать полицейских и пытались нанести вред советским футболистам. Один из фанатов ударил бутылкой по голове Йожефа Сабо.

Испанский арбитр Ортис Мендибиль терпеливо ждал, пока болельщики покинут поле, после чего дал сигнал доиграть оставшиеся четыре минуты. Инцидент предоставил футболистам «Рейнджерс» необходимую для них паузу и сбил динамовцев с ритма. Шотландцы сумели выстоять и одержать победу.

Существует две основные версии причины произошедшего на поле. Некоторые представители прессы посчитали, что шотландские фанаты восприняли свисток главного арбитра, зафиксировавшего нарушение правил, как финальный и ринулись разделить радость от победы с футболистами. Другая сторона была уверена, что болельщики выбежали с целью помешать советским футболистам, имевшим подавляющее игровое преимущество в концовке, сравнять счет.

Интересно, что вручение трофея победителям состоялось не на поле, а уже в раздевалке «Рейнджерс», спустя 30 минут после окончания матча. «Динамо» и Федерация футбола СССР потребовали от УЕФА переигровки, видя в действиях шотландских фанатов намеренную акцию. Представители УЕФА сначала согласились с доводами советской стороны, но после специального заседания оставили трофей у шотландцев, при этом отстранив клуб от участия в еврокубках на два сезона. Позднее срок дисквалификации был сокращен до одного сезона.

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Австрийские преграды и гол Юрана

Лучшими результатами «Динамо» после выхода в финал еврокубка стали два полуфинала в том же Кубке обладателей кубков. Оба раза на пути к решающему матчу бело-голубых останавливали австрийские топ-клубы — «Аустрия» и «Рапид». В розыгрыше сезона-1977/1978 динамовцы уверенно прошли первые два раунда, после чего сломили сопротивление сильного испанского «Бетиса». Первый матч противостояния завершился нулевой ничьей, а в ответной встрече бело-голубые разгромили соперника со счетом 3:0.

В полуфинале на пути «Динамо» встала «Аустрия». Советская команда победила в первом матче со счетом 2:1. В ответной игре бело-голубые уступали со счетом 0:2, но на последней минуте Андрей Якубик перевел встречу в дополнительное время, которое победителя не выявило. В серии пенальти австрийцы реализовали все пять ударов, а Александр Бубнов свою решающую попытку не использовал.

В 1/16 финала розыгрыша Кубка обладателей кубков сезона-1984/1985 «Динамо» выбило из розыгрыша одного из фаворитов турнира — югославский «Хайдук». Дома советские футболисты победили со счетом 1:0, а на выезде разгромили соперника (5:2). Далее были обыграны мальтийский «Хамрун Спартанс» и греческая «Ларисса». В полуфинале бело-голубые снова не сумели сломить сопротивление австрийской команды. На этот раз это был венский «Рапид» (1:3, 1:1).

Именно с «Рапидом» динамовцы чаще остальных команд встречались в еврокубках (четыре матча).

Второе противостояние между командами состоялось в четвертьфинале Кубка обладателей кубков сезона-1995/1996. Тогда австрийцы не оставили шансов российской команде, победив в двух матчах 3:0 и 1:0.

В Кубке УЕФА бело-голубые выступали не так успешно. Лучшими результатами являются три выхода в 1/8 финала турнира. В сезоне-1991/1992 москвичи прошли венгерский «Вац» и французский «Канн», но не сумели переиграть бельгийский «Гент» (0:2, 0:0). Российским болельщикам больше запомнилось противостояние с португальской «Бенфикой» на той же стадии турнира спустя год.

В составе португальской команды тогда выступали Александр Мостовой и Сергей Юран. Первая встреча на стадионе имени Эдуарда Стрельцова завершилась со счетом 2:2. Причем динамовцы сумели отыграть разницу в два мяча в последние 20 минут встречи. В ответной игре «Бенфика» одержала победу со счетом 2:0, а один из мячей в ворота «Динамо» забил Юран.

С жеребьевками в Кубке УЕФА «Динамо» везло далеко не всегда. Дважды уже на ранней стадии 1/16 финала бело-голубые встречались с испанскими грандами — «Барселоной» и «Реалом». Оба раза динамовцы добивались ничейных результатов на своем поле (0:0 с «Барселоной» и 2:2 с «Реалом»), но без шансов уступали на выезде (0:2 и 0:4 соответственно).

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Неудачи в 90-х и нулевых

В розыгрыше Кубка УЕФА сезона-1993/1994 бело-голубым в 1/32 финала достался в соперники немецкий «Айнтрахт». Перед началом противостояния шансы команд расценивались как равные, однако первая же домашняя встреча обернулась для «Динамо» настоящим позором.

Бело-голубые пытались сыграть в атакующий футбол, но раз за разом пропускали контратаки соперника, который реализовал все свои моменты. Динамовцы же поразить чужие ворота не смогли. Московский клуб проиграл со счетом 0:6 и потерпел самое крупное поражение в еврокубках в своей истории. После этой встречи в отставку прямо на пресс-конференции подал главный тренер Валерий Газзаев. К ответному матчу команду готовил Адамас Голодец. В Германии динамовцы сумели сохранить лицо и победили со счетом 2:1.

В 1999 году Газзаев вернулся в «Динамо» и запомнился еще одним еврокубковым провалом. Если поражение от немецкой команды можно списать на неудачное стечение обстоятельств, то проигрыш скромному норвежскому «Лиллестрёму» в 1/64 финала Кубка УЕФА сезона-2000/2001 никаким оправданиям не подлежит. На выезде динамовцы проиграли со счетом 1:3 и уже тогда получили огромную порцию критики в России, в том числе от своих же болельщиков.

Шанс спастись от позора был в домашней встрече. Уже в первом тайме бело-голубые забили два мяча и добились устраивающего их счета. Но за 15 минут до конца гости отыгрались со штрафного и выбили «Динамо» из еврокубков. В следующем сезоне в 1/32 финала того же турнира динамовцы были разгромлены «Рейнджерс» с общим счетом 2:7. Тогда в основном составе «Динамо» играл нынешний главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков. А наставником той команды был его отец — Александр Новиков, который сейчас является помощником сына.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pj2kMWl_nQs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне 2009/2010 Россия получила возможность заявить сразу три команды в Лигу чемпионов. «Динамо» в предыдущем чемпионате заняло третью строчку и пробилось в квалификацию самого престижного клубного турнира Европы. Бело-голубые сенсационно выиграли первый гостевой матч у шотландского «Селтика» (1:0), но обидно уступили дома (0:2), пропустив второй мяч на последней минуте. Эти матчи стали первыми и пока последними в истории «Динамо» в Лиге чемпионов.

За поражение от «Селтика» стыдно не было, но дальше случился очередной позор. После вылета из Лиги чемпионов динамовцы оказались в квалификации Лиги Европы, где им противостоял болгарский ЦСКА. Справедливости ради стоит отметить, что по ходу и после бронзового сезона бело-голубые лишились своих лидеров Игоря Семшова и Мигела Данни, перешедших в «Зенит». Но состав российской команды на фоне болгарской выглядел звездно.

В центре поля игрой руководил опытный Дмитрий Хохлов, на острие атаки действовал Александр Кержаков, которому помогали молодые Федор Смолов и Александр Кокорин. Пара центральных защитников Леандро Фернандес — Денис Колодин была одной самых надежных в России. Однако сыграв на выезде 0:0, динамовцы уступили на своем поле со счетом 1:2.