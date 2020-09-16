Первый советский финалист. Московское «Динамо» возвращается в еврокубки спустя пять лет
Матч против тбилисского «Локомотива» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы станет для
Матч против тбилисского «Локомотива» в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы станет для
«Динамо» в последние годы не радует своих болельщиков результатами, раз за разом попадая в скандальные ситуации. Перерыв
После этого команду покинули главный тренер Станислав Черчесов и целый ряд звездных футболистов, среди которых Кевин Кураньи и Матьё Вальбуэна. По ходу следующего сезона в «Зенит» перешел Юрий Жирков.
Команда Станислава Черчесова преодолела два квалификационных раунда Лиги Европы. По стечению обстоятельств обе гостевые встречи в противостояниях с израильским «Хапоэлем» (Кирьят-Шмона) и кипрской «Омонией» «Динамо» сыграло на одном и том же стадионе на Кипре. УЕФА тогда запретил проводить встречи на территории Израиля, и игра с «Хапоэлем» была перенесена на домашний стадион «Омонии».
Двухматчевые противостояния развивались по схожему сценарию. Динамовцы проводили первые матчи на своем поле, где добились ничейных результатов — 1:1 с «Хапоэлем» и 2:2 с «Омонией». В гостях были одержаны волевые победы с одинаковым счетом 2:1. Причем в матче за выход в групповую стадию
«Динамо» впервые после реформирования еврокубков приняло участие в групповой стадии Лиги Европы и стало одной из главных сенсаций турнира. Российская команда единственной в розыгрыше показала стопроцентный результат, одержав шесть побед в шести встречах. По два раза были обыграны греческий «Панатинаикос», португальский «Эшторил» и ПСВ из Нидерландов. В 1/16 финала турнира
Уступил московский клуб только в 1/8 финала, где ему попался грозный итальянский «Наполи». В гостевой встрече Кураньи открыл счет уже на первой минуте, однако затем динамовцы пропустили три безответных мяча от Гонсало Игуаины. В домашней встрече на «Арене-Химки»
В том сезоне «Динамо» побило клубный рекорд по продолжительности победной (семь матчей) и беспроигрышной (11 матчей) серий.
«Динамо» на данный момент провело 105 матчей в еврокубках (46 победы, 26 ничьих, 33 поражения). Еврокубковая история клуба началась 15 сентября 1971 года с победы над греческим «Олимпиакосом» в гостях со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Кубка обладателей кубков. Оба мяча в ворота соперника забил Владимир Козлов. В ответной встрече советская команда уступила со счетом 1:2, но по сумме двух игр вышла в 1/8 финала. Далее были обыграны турецкий «Эскишехирспор» (1:0, 1:0), югославская «Црвена Звезда» (2:1, 1:1) и немецкое «Динамо» (1:1, 1:1 (4:1 по пенальти)).
Под руководством Константина Бескова «Динамо» стало первым в истории советским клубом, вышедшим в финал еврокубка. В решающем матче на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне
Динамовцы начали матч крайне неудачно и к 49-й минуте уступали со счетом 0:3. Вскоре после третьего пропущенного мяча Владимир Эштреков сократил разрыв в счете. «Динамо» продолжало штурмовать ворота соперника, который выглядел заметно уставшим и действовал из последних сил. За четыре минуты до окончания матча Александр Маховиков забил второй мяч в ворота шотландской команды.
Испанский арбитр Ортис Мендибиль терпеливо ждал, пока болельщики покинут поле, после чего дал сигнал доиграть оставшиеся четыре минуты. Инцидент предоставил футболистам «Рейнджерс» необходимую для них паузу и сбил динамовцев с ритма. Шотландцы сумели выстоять и одержать победу.
Существует две основные версии причины произошедшего на поле. Некоторые представители прессы посчитали, что шотландские фанаты восприняли свисток главного арбитра, зафиксировавшего нарушение правил, как финальный и ринулись разделить радость от победы с футболистами. Другая сторона была уверена, что болельщики выбежали с целью помешать советским футболистам, имевшим подавляющее игровое преимущество в концовке, сравнять счет.
Интересно, что вручение трофея победителям состоялось не на поле, а уже в раздевалке «Рейнджерс», спустя 30 минут после окончания матча. «Динамо» и Федерация футбола СССР потребовали от УЕФА переигровки, видя в действиях шотландских фанатов намеренную акцию. Представители УЕФА сначала согласились с доводами советской стороны, но после специального заседания оставили трофей у шотландцев, при этом отстранив клуб от участия в еврокубках на два сезона. Позднее срок дисквалификации был сокращен до одного сезона.
Лучшими результатами «Динамо» после выхода в финал еврокубка стали два полуфинала в том же Кубке обладателей кубков. Оба раза на пути к решающему матчу
В полуфинале на пути «Динамо» встала «Аустрия». Советская команда победила в первом матче со счетом 2:1. В ответной игре
В 1/16 финала розыгрыша Кубка обладателей кубков сезона-1984/1985 «Динамо» выбило из розыгрыша одного из фаворитов турнира — югославский «Хайдук». Дома советские футболисты победили со счетом 1:0, а на выезде разгромили соперника (5:2). Далее были обыграны мальтийский «Хамрун Спартанс» и греческая «Ларисса». В полуфинале
Второе противостояние между командами состоялось в четвертьфинале Кубка обладателей кубков сезона-1995/1996. Тогда австрийцы не оставили шансов российской команде, победив в двух матчах 3:0 и 1:0.
В Кубке УЕФА
В составе португальской команды тогда выступали Александр Мостовой и Сергей Юран. Первая встреча на стадионе имени Эдуарда Стрельцова завершилась со счетом 2:2. Причем динамовцы сумели отыграть разницу в два мяча в последние 20 минут встречи. В ответной игре «Бенфика» одержала победу со счетом 2:0, а один из мячей в ворота «Динамо» забил Юран.
С жеребьевками в Кубке УЕФА «Динамо» везло далеко не всегда. Дважды уже на ранней стадии 1/16 финала
В розыгрыше Кубка УЕФА сезона-1993/1994
В 1999 году Газзаев вернулся в «Динамо» и запомнился еще одним еврокубковым провалом. Если поражение от немецкой команды можно списать на неудачное стечение обстоятельств, то проигрыш скромному норвежскому «Лиллестрёму» в 1/64 финала Кубка УЕФА сезона-2000/2001 никаким оправданиям не подлежит. На выезде динамовцы проиграли со счетом 1:3 и уже тогда получили огромную порцию критики в России, в том числе от своих же болельщиков.
Шанс спастись от позора был в домашней встрече. Уже в первом тайме
В сезоне 2009/2010 Россия получила возможность заявить сразу три команды в Лигу чемпионов. «Динамо» в предыдущем чемпионате заняло третью строчку и пробилось в квалификацию самого престижного клубного турнира Европы.
За поражение от «Селтика» стыдно не было, но дальше случился очередной позор. После вылета из Лиги чемпионов динамовцы оказались в квалификации Лиги Европы, где им противостоял болгарский ЦСКА. Справедливости ради стоит отметить, что по ходу и после бронзового сезона
В центре поля игрой руководил опытный Дмитрий Хохлов, на острие атаки действовал Александр Кержаков, которому помогали молодые Федор Смолов и Александр Кокорин. Пара центральных защитников Леандро Фернандес — Денис Колодин была одной самых надежных в России. Однако сыграв на выезде 0:0, динамовцы уступили на своем поле со счетом 1:2.
Артем Крук