Футболисты брестского «Динамо» сыграют с «Маккаби» в квалификации Лиги чемпионов

В матче третьего квалификационного раунда чемпионы Беларуси в Тель-Авиве встретятся с израильским «Маккаби» (начало в 20.00). Судить эту игру будет бригада итальянских арбитров, которую возглавит Давиде Масса. В первом квалификационном раунде чемпионской Лиги брестчане разгромили на своем поле казахстанскую «Астану» из Нур-Султана — 6:3, а затем также дома одолели лучшую команду Боснии и Герцеговины «Сараево» со счетом 2:1. Футболисты «Маккаби» сначала победили на своей арене латвийскую «Ригу» с результатом 2:0, а потом разгромили в гостях литовскую «Судуву» — 3:0. Победитель сегодняшнего матча поспорит за выход в групповой этап чемпионской Лиги с австрийским «Зальцбургом». Проигравший будет играть в матчах за выход в групповой этап второго по рангу континентального турнира — Лиги Европы.