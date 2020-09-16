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16 сентября, источник: Prosports.kz

«Мы с первых секунд дадим большой бой». Шпилевский рассказал о готовности к «Маккаби»

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в рамках предматчевой пресс-конференции рассказал о готовности команды и ответил на вопросы представителей местных СМИ, передает Prosports.kz со ссылкой на Fckairat.kz.

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Источник: Prosports.kz

— Мы знаем, что «Маккаби» является очень хорошей командой. Не боятся играть в атакующий футбол. Видно, что они любят играть с мячом и не любят играть против мяча. Поэтому, нас завтра ждет непростой матч, с серьезным оппонентом, которого мы очень уважаем. Завтра от нас требуется много страсти на поле. Попытаемся показать себя с самой лучшей стороны.

Футбол

Лига Европы 2020/2021
2-й отборочный раунд, 17.09.2020, 20:00

Маккаби Хайфа-Кайрат-

— Расскажите о своей команде и самочувствии игроков. Многие видели, что вы тренировались в первый день, после прилета. Это показывает, что вы очень серьезная и дисциплинированная команда.

— Мы приняли решение прилететь на пару дней раньше, чем обычно. После матча в прошлом году, мы обещали себе, что вернемся еще сильнее. Я уверен и вижу, что наша команда стала лучше. Главный тренер «Маккаби» думаю нас помнит, но сейчас у нас другая команда. Мы попытаемся завтра удивить. Мы не приехали сюда, чтобы провести хорошо время в вашей замечательной стране. Мы с первых секунд дадим большой бой.

— Вы играли против «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Какая разница между этой командой и «Маккаби»?

— Я думаю, что стиль игры похож и мы готовились к этому. Мы хорошо проанализировали команду соперника. Я не хочу много говорить на пресс-конференции, я хочу, чтобы мои парни завтра показали все на поле.

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