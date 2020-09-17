Футболисты БАТЭ сыграют с болгарским ЦСКА в Лиге Европы
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы с болгарским ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы с болгарским ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встречу, которая начнется в 20.00, будет судить румынская бригада арбитров. Главный судья — Хорациу Фесник, ассистенты — Валентин Аврам и Александру Черей, резервный рефери — Марцел Бирсан.
Победитель сегодняшнего матча в третьем круге квалификации встретится с клубом Б-36 с Фарерских островов, который вчера одолел на своем поле ТНС из Уэльса в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное и дополнительное время — 2:2).
Брестское «Динамо», уступившее израильскому «Маккаби» (0:1) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, теперь сыграет в