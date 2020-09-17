Футболисты БАТЭ сыграют с болгарским ЦСКА в Лиге Европы

Источник: AP 2020

Встречу, которая начнется в 20.00, будет судить румынская бригада арбитров. Главный судья — Хорациу Фесник, ассистенты — Валентин Аврам и Александру Черей, резервный рефери — Марцел Бирсан.

Победитель сегодняшнего матча в третьем круге квалификации встретится с клубом Б-36 с Фарерских островов, который вчера одолел на своем поле ТНС из Уэльса в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное и дополнительное время — 2:2).