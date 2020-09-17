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10:12 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ сыграют с болгарским ЦСКА в Лиге Европы

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы с болгарским ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Встречу, которая начнется в 20.00, будет судить румынская бригада арбитров. Главный судья — Хорациу Фесник, ассистенты — Валентин Аврам и Александру Черей, резервный рефери — Марцел Бирсан.

Победитель сегодняшнего матча в третьем круге квалификации встретится с клубом Б-36 с Фарерских островов, который вчера одолел на своем поле ТНС из Уэльса в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное и дополнительное время — 2:2).

Брестское «Динамо», уступившее израильскому «Маккаби» (0:1) в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы. После первого круга квалификации из этого турнира выбыли минское «Динамо» и солигорский «Шахтер».

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