«Кайсар» пропустил четыре мяча в дебютном матче и вылетел из Лиги Европы

Источник: AP 2020

Встреча команд прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

При этом первыми счет в матче открыли «волки». Автором первого гола «Кайсара» в Лиге Европы стал нападающий Элгуджа Лобжанидзе, отличившийся на шестой минуте игры.

Однако АПОЭЛ еще до перерыва сумел не только отыграться, но выйти вперед. Сначала на 15-й минуте забил Томас Де Винсенти, а спустя десять минут — Ануар Тухами.

Начало второго тайма осталось за киприотами. На 48-й минуте Омер Анцили удвоил преимущество команды. Точку в матче в компенсированное время поставил Де Винсенти.

Таким образом, «Кайсар» первым из казахстанских клубов вылетел из Лиги Европы. Позднее «Астана» в Алматы сыграет с «Будучностью» (начало в 20:00), а «Кайрат» в Хайфе против местного «Маккаби» (23:00).