«Астана» умудрилась за месяц вылететь из двух еврокубков. После унижения в Лиге чемпионов — крах в Лиге Европы

Источник: Prosports.kz

«Астана» бесславно закончила свою международную компанию, вылетев из Лиги Европы от «Будучности» (1:4) во 2-м отборочном раунде, сообщает Prosports.kz.

Особо рассказывать не о чем. Пол Эшуорт не смог подготовить команду к ответственному матчу. В первом тайме «Астана» абсолютно ничего не показала впереди. Дебютный удар по воротам черногорцев — на 45-й минуте! Это что такое?!

А вот гости, создав аж 2−3 момента, умудрились забить. На 25-й минуте у хозяев провалился центр обороны, Василие Терзич остался совсем один у ворот и сумел замкнуть навес.

На второй тайм астанчане вышли более заряженными. Иван Маевский мог сходу сравнивать счет, но выскочив один на один с вратарем, пробил прямо в него.

Чуть позже поле покинул Дмитрий Шомко — у вице-капитана проблемы с ногой. Возможно, колено или мышечная травма. Больно Дмитрию было еще в первом тайме. Но Эшуорт решил выпустить его и на второй. Зря. На замену вышел Абзал Бейсебеков.

Источник: Prosports.kz

Еще один выпущенный со скамейки игрок — Марин Томасов — мощно ворвался в игру. Хорват оживил вялый матч и создавал моменты. Но видно — вингер не в форме. Поэтому в самый ответственный момент Томасов делал что угодно, но не то, что требовалось.

Минуты с 70-й футболисты начали нервничать. Началось с того, что «Астана» уверенно придавила гостей. И черногорцы принялись тянуть время. И нервничать, ощущая близость гола. Сначала форвард «Будучности» попытался спровоцировать Ненада Эрича. Рефери встал на сторону кипера и показал нападающему желтую. После этого в натуральную борьбу с игроком соперника ввязался Лука Шимунович — в этот раз арбитр наказал хозяев. Чуть позже «Будучность» попыталась выпросить пенальти, но их симуляция была встречена улыбкой.