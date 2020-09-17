«Астана» умудрилась за месяц вылететь из двух еврокубков. После унижения в Лиге чемпионов — крах в Лиге Европы
Кошмарный сезон.
Кошмарный сезон.
«Астана» бесславно закончила свою международную компанию, вылетев из Лиги Европы от «Будучности» (1:4) во 2-м отборочном раунде, сообщает Prosports.kz.
Особо рассказывать не о чем. Пол Эшуорт не смог подготовить команду к ответственному матчу. В первом тайме «Астана» абсолютно ничего не показала впереди. Дебютный удар по воротам черногорцев — на 45-й минуте! Это что такое?!
А вот гости, создав аж 2−3 момента, умудрились забить. На 25-й минуте у хозяев провалился центр обороны, Василие Терзич остался совсем один у ворот и сумел замкнуть навес.
На второй тайм астанчане вышли более заряженными. Иван Маевский мог сходу сравнивать счет, но выскочив один на один с вратарем, пробил прямо в него.
Чуть позже поле покинул Дмитрий Шомко — у
Еще один выпущенный со скамейки игрок — Марин Томасов — мощно ворвался в игру. Хорват оживил вялый матч и создавал моменты. Но видно — вингер не в форме. Поэтому в самый ответственный момент Томасов делал что угодно, но не то, что требовалось.
Минуты с 70-й футболисты начали нервничать. Началось с того, что «Астана» уверенно придавила гостей. И черногорцы принялись тянуть время. И нервничать, ощущая близость гола. Сначала форвард «Будучности» попытался спровоцировать Ненада Эрича. Рефери встал на сторону кипера и показал нападающему желтую. После этого в натуральную борьбу с игроком соперника ввязался Лука Шимунович — в этот раз арбитр наказал хозяев. Чуть позже «Будучность» попыталась выпросить пенальти, но их симуляция была встречена улыбкой.
К сожалению, эти хитрости помогли черногорцам. Только появившийся заряд «Астаны» потух, и встреча спокойно докатилась до финального свистка. 0:1 — и чемпионы Казахстана меньше, чем за месяц, вылетели сразу из двух еврокубковых турниров.