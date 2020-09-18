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11:39 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

БАТЭ уступил в гостях софийскому ЦСКА и вылетел из Лиги Европы

Увы, нынешняя еврокубковая кампания в исполнении БАТЭ получилась крайне непродолжительной — всего из одной игры. Потерпев поражение в Софии от местного ЦСКА в матче второго квалификационного раунда — 0:2, подопечные Кирилла Альшевского вылетели из Лиги Европы.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Этот розыгрыш ЛЕ совершенно не удался белорусским клубам. Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер», напомним, завершили свои выступления во втором по значимости еврокубке уже по итогам первого квалификационного раунда, уступив соответственно польскому «Пясту» (0:2) и «Сфынтул Георге» из Молдовы (0:0 — в основное время, 1:4 — по пенальти). А сегодня неудача постигла и БАТЭ, который на правах вице-чемпиона Беларуси начинал турнир сразу со второй стадии квалификации.

Несмотря на то что БАТЭ был вынужден обходиться без Станислава Драгуна и Игоря Стасевича, он, разумеется, настраивался исключительно на победу. И шансы на нее были. Матч носил во многом равный характер, что красноречиво отражает и итоговая статистика: процент владения мячом — 48 на 52, удары — 14:10, в створ ворот — 6:6, угловые — 4:3. Но у борисовчан наблюдались явные проблемы в завершающей стадии атак.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самый явный шанс на то, чтобы забить, наша команда получила на 33-й минуте. Но Неманья Милич крайне неудачно исполнил пенальти, назначенный за фол против Виллюма Тора Виллюмссона.

Увы, в скором времени БАТЭ пришлось поплатиться за расточительность. На самом излете первого тайма голкипер «желто-синих» Денис Щербицкий неудачно отбил мяч перед собой, и Али Сове оказался самым расторопным на добивании — 0:1.

Во втором тайме БАТЭ, конечно, предпринимал попытки отыграться. А в самой концовке в штрафную болгарской команды побежал даже наш вратарь. Но привело это лишь к тому, что Грэм Кэри отправил мяч в осиротевшие ворота нашего вице-чемпиона.

Таким образом, в еврокубках Беларусь остается представлять только брестское «Динамо». Оно прошло два раунда квалификации в Лиге чемпионов, последовательно победив казахстанскую «Астану» (6:3) и «Сараево» из Боснии и Герцеговины (2:1), но затем не совладало с израильским «Маккаби» (0:1) и теперь попытает счастья в раунде плей-офф Лиги Европы. Соперник динамовцев на этой стадии определится по итогам жеребьевки, которая запланирована на 18 сентября.

Юрий Бакеренко

ЦСКА Сф
2:0
Первый тайм: 1:0
БАТЭ
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