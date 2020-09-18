Это — позор! «Динамо» проиграло в Тбилиси ноунейму

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Ощущение, что все закончится вот так вот бесславно, возникло где-то после получаса игры. Уже сколько раз такое проходили — российский клуб встречается в еврокубках с уступающим в классе соперником, который, тем не менее, знает, что нужно делать, организованно защищается, а, главное, делает это страстно, отдавая все силы на поле. Потом какая-нибудь редкая удачная атака — и все.

За примером далеко ходить не нужно. Год назад 6-я команда чемпионата России — «Арсенал» — противостоял бакинскому «Нефтчи», на тот момент 273-му клубу рейтинге УЕФА. Закончилось все, как известно, вылетом туляков, которые проиграли оба (!) матча — что дома, что на выезде. Сейчас 6-я команда чемпионата России — «Динамо» — оказалась бита тбилисским «Локомотивом», располагающимся в конце третьей сотни рейтинга УЕФА. Примечательно, что из всех 178 клубов, которые приняли или примут старт в Лиге Европы, ниже, чем у грузин, рейтинг только у семи клубов!

Совпадение? Может быть.

Хотя, несмотря на схожесть сюжетов, это все же разные истории. «Арсенал», нисколько не умаляя позорности его вылета, был абсолютным дебютантом еврокубков, лишившимся к тому же нескольких ведущих исполнителей, в частности, Зелимхана Бакаева. Взлетели, возможно, сами того не ожидая, потом упали. Бывает. Все равно в Туле радовались, что к ним пришла Лига Европы.

У «Динамо» же амбиции куда больше. Просто напомню, что летом 2019-го бело-голубые потратили на новичков 40 миллионов евро, да и сейчас вели активную селекцию. Состав пополнили Фомин, Моро, Лесовой, выкуплен Игбун. Полагаю, принцип «главное — участие», тут совершенно неприемлем.

Большую часть времени после воскресного матча чемпионата России с «Рубином» боссы бело-голубых посвятили обсуждению работы рефери Сергея Лапочкина, требуя отправить того на полиграф. Генеральный директор клуба Юрий Белкин даже из Тбилиси комментировал эту ситуацию, выдав гневный монолог. На это, видимо, ушли все время и силы.

Но теперь на такой же монолог имеют полное право болельщики. Не только динамовские, но и все те, кто переживает за российские клубы в еврокубках.

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Почему основной вратарь сборной России Шунин допускает две грубые ошибки, приводящие к пропущенным голам?

Что делал на поле Филипп, купленный, напомним, за 20 миллионов евро? Такие суммы выкладываются за то, чтобы человек решал. Немец же, судя по его игре весь этот год, просто решил забить. На все.

Хоть что-то полезное сделал Нжи?

Как оценить защитника Ордеца, который в матче с «Рубином» сначала в совершенно не требующей того ситуации катится с поднятой ногой под соперника, привозя пенальти, за которые бьют по голове даже в ДЮСШ, а в Тбилиси дарит «Локомотиву» момент?

Почему опорник Каборе убирает ногу и не идет в стык, из чего рождается второй гол хозяев?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ts3U-fTusmw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как вообще готовился к матчу главный тренер Кирилл Новиков, которого так нахваливают за скрупулезность? Это ведь был явно не тот случай, когда команда создала 20 моментов, пять раз попала в штангу, а вратарь соперника выдал матч жизни. Про невезение тут вообще не может быть и речи. «Локомотив» просто был лучше. Во всем. У «Динамо» вообще не было шансов отыграться. И, кстати, почему, имея кучу стандартов, бело-голубые не смогли извлечь из них ничего путного? Это ведь тоже работа тренерского штаба.

Или французского рефери Карима Абеда тоже нужно на полиграф?

Если так пойдет и дальше, то есть все шансы повторить результат прошлого сезона, когда ни один из российских клубов не пробился в весеннюю стадию. И это уже точно не станет совпадением.