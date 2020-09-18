Это — позор! «Динамо» проиграло в Тбилиси ноунейму
Над РПЛ повис призрак прошлого сезона в Европе. А за
Над РПЛ повис призрак прошлого сезона в Европе. А за
Ощущение, что все закончится вот так вот бесславно, возникло
За примером далеко ходить не нужно. Год назад 6-я команда чемпионата России — «Арсенал» — противостоял бакинскому «Нефтчи», на тот момент 273-му клубу рейтинге УЕФА. Закончилось все, как известно, вылетом туляков, которые проиграли оба (!) матча — что дома, что на выезде. Сейчас 6-я команда чемпионата России — «Динамо» — оказалась бита тбилисским «Локомотивом», располагающимся в конце третьей сотни рейтинга УЕФА. Примечательно, что из всех 178 клубов, которые приняли или примут старт в Лиге Европы, ниже, чем у грузин, рейтинг только у семи клубов!
Совпадение? Может быть.
Хотя, несмотря на схожесть сюжетов, это все же разные истории. «Арсенал», нисколько не умаляя позорности его вылета, был абсолютным дебютантом еврокубков, лишившимся к тому же нескольких ведущих исполнителей, в частности, Зелимхана Бакаева. Взлетели, возможно, сами того не ожидая, потом упали. Бывает. Все равно в Туле радовались, что к ним пришла Лига Европы.
У «Динамо» же амбиции куда больше. Просто напомню, что летом 2019-го
Большую часть времени после воскресного матча чемпионата России с «Рубином» боссы
Но теперь на такой же монолог имеют полное право болельщики. Не только динамовские, но и все те, кто переживает за российские клубы в еврокубках.
Почему основной вратарь сборной России Шунин допускает две грубые ошибки, приводящие к пропущенным голам?
Что делал на поле Филипп, купленный, напомним, за 20 миллионов евро? Такие суммы выкладываются за то, чтобы человек решал. Немец же, судя по его игре весь этот год, просто решил забить. На все.
Хоть
Как оценить защитника Ордеца, который в матче с «Рубином» сначала в совершенно не требующей того ситуации катится с поднятой ногой под соперника, привозя пенальти, за которые бьют по голове даже в ДЮСШ, а в Тбилиси дарит «Локомотиву» момент?
Почему опорник Каборе убирает ногу и не идет в стык, из чего рождается второй гол хозяев?
Как вообще готовился к матчу главный тренер Кирилл Новиков, которого так нахваливают за скрупулезность? Это ведь был явно не тот случай, когда команда создала 20 моментов, пять раз попала в штангу, а вратарь соперника выдал матч жизни. Про невезение тут вообще не может быть и речи. «Локомотив» просто был лучше. Во всем. У «Динамо» вообще не было шансов отыграться. И, кстати, почему, имея кучу стандартов,
Или французского рефери Карима Абеда тоже нужно на полиграф?
Если так пойдет и дальше, то есть все шансы повторить результат прошлого сезона, когда ни один из российских клубов не пробился в весеннюю стадию. И это уже точно не станет совпадением.
Дмитрий Гирин