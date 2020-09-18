Волчий билет «Кайсара», ПОЛный провал «Астаны» и эндшпиль «Кайрата». Разбор матчей ЛЕ

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Известный казахстанский спортивный журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале подробно разобрал вылет казахстанских клубов из Лиги Европы.

Волчий билет

Футбол Лига Европы 2020/2021 2-й отборочный раунд, 17.09.2020, 15:00 Кайсар 1 АПОЭЛ 4

Ради Стойчо Младенова из «Кайсара» убирали местных любимцев, прогоняли легионеров и терпели возмущение болельщиков. Как оказалось, зря.

В прошлом сезоне «Кайсар» потратил 4 миллиарда бюджетных денег ради достижения главной цели — завоевания Кубка страны. Еще свыше миллиарда потратили на ремонт стадиона и замену поля.

Но что в итоге? «Волки» были абсолютно беспомощны против АПОЭЛа, уступая вчистую и без надрыва. При этом первый и пока единственный матч «Кайсара» в Лиге Европы проводился не в Кызылорде, а в Шымкенте.

А почему так случилось? Потому что вроде как футбольные руководители клуба не могли понять, что уровень Младенова-тренера — это середняк КПЛ. Максимум. Если идешь биться на международном уровне, то надо уметь чуть больше, чем держать десять полевых игроков за линией мяча и лишь обороняться.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5e880694a283e5d76156" data-vnd="5e880694a283e5d76156" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5e880694a283e5d76156" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Что глобально мы имеем в Кызылорде? Отвратительный ремонт стадиона (потратить столько денег на крышу и при этом построить ее столь дебильным способом — это тот еще эпикфейл), поле, не получившее международную сертификацию, а также абсолютно бесперспективную команду, которая достанется следующему тренеру.

ПОЛный ПРОВАЛ

Футбол Лига Европы 2020/2021 2-й отборочный раунд, 17.09.2020, 17:00 Астана 0 Будучност 1

Не хочется сыпать соль на рану болельщикам «Астаны». Но в вылете команды из еврокубков им нужно винить только руководство клуба.

Нет смысла сетовать на тянущего время соперника, на игроков. Оркестр без дирижера не может играть слаженно. А если вместо него поставить концертного директора или случайного прохожего и дать дирижерскую палочку, то польется не музыка, а какофония. Это и случилось с «Астаной»: уволив тренера, на его место назначили Пола Эшуорта.

Он на предматчевой пресс-конференции уверял всех, что больше считает себя тренером, нежели менеджером. Мне же кажется, что он ни то, ни другое.

1. До выхода на замену Томасова, что само по себе дико, «Астана» была абсолютно статична и беззуба в атаке.

2. Уступая в счете, Эшуорт решает выпустить второго форварда лишь на 85-й минуте. Для чего все это время он держал на поле троих центральных полузащитников, двое из которых отвечали за оборону?

3. Почему команда так инертна, играет без агрессии? Почему тренер не ищет пути решения проблемы, а пускает все на самотек?

Это вполне логичные вопросы, которые у меня возникали еще в матче против «Тараза». Там все было точно так же. И сегодня картина не меняется. Ответ на них очевиден: потому что не было у команды ТРЕНЕРА.

«Астана» вылетела из еврокубков до группового этапа впервые за последние шесть лет. Вылетела не после сражения с «Вильярреалом» или «Бордо». Дальше прошла нищая по нашим меркам командеха, в которой самая высокая зарплата — 3,5 тысячи евро в месяц.

С этой болью будут жить болельщики клуба. А вот как себя чувствует Алишер Пирметов, поддавшийся уговорам и доверивший пост главного тренера Полу Эшуорту? Как себя чувствует Аскар Баталов, отстаивавший это решение? Как себя чувствует Михаил Гурман, не сумевший найти аргументов против?

Уважаемые менеджеры, это полный провал!

ENDSPIEL

Футбол Лига Европы 2020/2021 2-й отборочный раунд, 17.09.2020, 20:00 Маккаби Хайфа 2 Кайрат 1

Алексей Шпилевский хорошо знаком с этим словом. С немецкого оно переводится как «Конец игры».

Увы, но это конец. Наши клубы закончили свое выступление в еврокубках, даже толком не начав их. Естественно, это огорчает. Может, лишь в ПФЛК найдется парочка бессердечных реалистов, которые подумали: «Ну зато чемпионат без пауз доиграем». Да и то, вряд ли.

Последним евроарену покинул «Кайрат». Это, конечно же, совсем не такой вылет, как у остальных. Алматинцы бились, старались, даже сравняли, но гол был отменен. Кстати, вполне законно. Как бы это обидно не звучало. Но, тем не менее они тоже вылетели.

Что мы имеем в сухом остатке? Одну победу на четыре клуба. Полный провал. В каждом отдельном случае можно искать виновных. В Кызылорде это Младенов, в Шымкенте Цхададзе, в Астане и вовсе все руководство. В «Кайрате» можно придраться к Шпилевскому за прямолинейность и отсутствие резервного плана (ровно как и год назад, помните?). Но если смотреть на вопрос глобально, главная и самая большая вина за вылет наших клубов на этой стадии лежит на КФФ, тянувшей резину с рестартом до невозможного. Начни мы играть чемпионат в июле, то, глядишь, сейчас команды были бы в куда лучшем состоянии.

И еще. Сегодня два домашних матча оба наших представителя играли на чужих стадионах. «Астана» вынуждена была хозяйничать в доме главного соперника, а «Кайсар» поехал месить шымкентский газон, когда год назад на ремонт своего стадиона и замену поля вбухал больше миллиарда.

Мне кажется, что вот эти два частных случая очень красноречиво олицетворяют всю ситуацию в нашем футболе. И когда ты видишь все это, то понимаешь, что сегодня по-другому и быть не могло. Все логично.