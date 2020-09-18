«Такому результату есть много причин». В Казахстане объяснили сокрушительный провал отечественных клубов в Лиге Европы

В четверг сразу три отечественных клуба были вынуждены завершить свою европейскую кампанию во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. Кызылординский «Кайсар» в Шымкенте играючи был уничтожен АПОЭЛом — 1:4, «Астана» в Алматы неожиданно оказалась бита скромной «Будочностью» — 0:1, а «Кайрат» в Израиле не сумел совладать с местным «Маккаби» из Хайфы — 1:2.

Детально разобраться в заключительных матчах отечественных клубов в текущем европейском сезоне корреспондент Prosports.kz решил вместе с бывшим футболистом национальной сборной Казахстана Павлом Евтеевым.

— Павел Валерьевич, как вы можете прокомментировать разгром «Кайсара» кипрским АПОЭлом?

— Видно, что команда у киприотов где-то была посвежее и побыстрее. Соперник использовал те моменты, которые создал. В принципе, это и сказалось на итоговом результате. В нескольких эпизодах «Кайсар» выручил вратарь.

— Можно ли считать, что кызылординцы показали все, на что были способны на сегодняшний день?

— Сложно сказать. В чемпионате «Кайсар» выглядит предпочтительнее, хотя в последних играх результат тоже был нестабильным. Думаю, навряд ли команда показала все, на что была способна. Может быть, как говорится, первый блин комом. Ребята вышли в первый раз, поэтому где-то были скованны. В чемпионате кызылординцы, на мой взгляд, побыстрее проводили атаки, веселее выглядели с тем же «Кайратом», поэтому если бы играли также, то, возможно, матч сложился бы по-другому. Сейчас уже судить тяжело, потому что счет на табло.

— «Астана» будучи явным фаворитом противостояния с «Будочностью» уступила черногорскому клубу с минимальным счетом. Вы ожидали такой прыти от гостей в этой игре?

— Команды из этого региона всегда отличаются неуступчивым характером. В целом, конечно, я не ожидал такого, потому что думал, что «Астана» должна будет побеждать, учитывая, что матч проходил в Алматы. Если бы казахстанская команда играла бы также как и во второй половине второго тайма, то, возможно, результат сложился бы иначе. Конечно, Маевскому нужно было реализовывать момент вначале второго тайма, и тогда все было бы спокойнее, а так счет остался в пользу соперника и игроки начали торопиться, что сказалось на результате.

— В чем все-таки заключается основная причина того, что столичный клуб так и не сумел подобрать ключи к воротам соперника?

— Может быть, в психологическом плане были не совсем готовы к такой «Будочности», ее отбору и всему остальному. Когда во втором тайме начали играть вперед, просто уже не смогли забить. Тот же Томасов вышел и мог решать эпизод, что у него получалось в прошлом сезоне, но сейчас не было той игровой практики, отсюда и такой результат.

— Кто из футболистов «Астаны» сыграл ниже своих возможностей, на ваш взгляд?

— Думаю, что группа атаки все равно должна была реализовывать эти моменты и более агрессивно действовать впереди. Тот же Барсегян не показал той игры, которую он показывал в Кызылорде.

— Какие впечатления у вас остались от матча «Кайрата» с «Маккаби» из Хайфы?

— Видно, что ребята старались, но где-то им не хватило в концовке, хотя Вагнер Лав забил второй матч. Если так посмотреть, то «Маккаби» был самым серьезным соперником из всех, которые достались казахстанским клубам.

— В эпизоде с не засчитанным голом Вагнера Лава правильное ли решение принял судья, на ваш взгляд?

— Этот эпизод нужно рассматривать более детально, а судья-то был рядом. Хотя и «Маккаби» свой первый гол забил примерно в схожей ситуации.

— Европейский сезон для казахстанских клубов официально завершился, едва успев начаться. Справедливо ли в этой ситуации сетовать на коронавирус, учитывая, что с этой проблемой столкнулся весь мир, как вы считаете?