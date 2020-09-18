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11:41 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Брестское «Динамо» не прошло кастинг в Лигу чемпионов

Прости, прощай.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Брестское «Динамо», сделав два шага, споткнулось на третьем и распрощалось с мечтами пробиться в высший свет клубного футбола.

Все, плакала наша Лига чемпионов! Еще неделю (или чуть больше) брестское «Динамо» будет жить надеждой на попадание в группу Лиги Европы, а там можно будет придумать и новую цель, актуальную и более приземленную, зато реальную: попытаться наверстать упущенное в чемпионате Беларуси, чтобы в следующем году не остаться без еврокубков.

Откровенно говоря, слабенько. Игра брестского «Динамо» в Тель-Авиве получилась серой и хмурой, как осеннее небо в ненастные дни. Брестчане свои шансы ворваться в элиту европейского клубного футбола профукали сами — бестолково и безвозвратно. Не выпрыгнув из штанов, да еще с таким ускорением, чтобы оказаться выше собственной головы, в групповой этап Лиги чемпионов нынче не попадешь.

Во время загрузки произошла ошибка.

А в поединке, в котором необходимо было показать в разы больше, чем можешь, наш чемпион просто катился с горочки, рассчитывая, надо полагать, что инерция сама вынесет его на гребень волны.

Наверное, это и есть истинный уровень брестчан, хотя трудно избавиться от мысли, что «Динамо» способно на гораздо большее, нежели то вялое, унылое и безынициативное безобразие, что продемонстрировала команда в матче с «Маккаби». Израильтяне предстали командой прагматичной и схематичной, довольно крепкой, но отнюдь не из ряда вон. Со жребием Бресту, можно сказать, повезло — даже в гостях такого соперника нужно было обыгрывать. Лига чемпионов — не дом свиданий, расслабиться и получать удовольствие здесь призван зритель, а доставлять его — футболисты. А если у них не выходит, то и делать тут нечего. Назовите это хоть кастингом, хоть естественным отбором.

В групповых турнирах Лиги чемпионов белорусские клубы (а путевку туда добывал только ­БАТЭ) выступали пять раз. Последний — в сезоне 2015/16 года. Достойное соперничество с «Барселоной», ничья с немецким «Байером», победа и мир с итальянской «Ромой»… Ответьте сами себе, только честно: способно ли на это сегодняшнее брестское «Динамо»? Да и в принципе, если сопоставить любой состав ­БАТЭ, пробивавший себе путь к свету, с нынешним составом брестчан, сравнение будет, увы, совсем не в пользу динамовцев. Поэтому, «Динамо», глядя в зеркало, не стоит видеть там вместо собственного отражения облик арбитра, назначившего пенальти в матче с «Маккаби». Во-первых, Сергей Кисляк явно проиграл позицию и придерживал своего визави, то есть формально правила нарушал. А во-вторых, как мы уже сказали выше, пенальти — это лишь верхушка айсберга, на который налетела брестская шлюпка с громкой надписью «Титаник», закончив свой путь по океану главного клубного турнира Европы, едва отплыв от берега.

Своего соперника по плей-офф Лиги Европы «Динамо» узнает сегодня. Но кто бы ни попался, в этой игре вряд ли будет легче, чем было с «Маккаби».

Сергей Канашиц

Маккаби Тель-Авив
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо Брс
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