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12:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лев Лещенко: Мне стыдно, что я болею за такое «Динамо»

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал вылет московского «Динамо» из Лиги Европы после поражения в матче второго отборочного раунда от тбилисского «Локомотива».

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По мнению болельщика «бело-голубых», команда не продемонстрировала в матче ничего, что могло привести бы к победе.

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«Это просто позорище! Другого слова я не могу подобрать. Команда, которая стоит как один Филипп, обыгрывает “Динамо” в одну калитку. Причем так наивно все было… Индивидуальной техники нет, комбинационной игры нет, никто не открывается. Я еще в первом тайме говорил, что сейчас они набегаются и все закончится. Так и получилось», — приводит «Спорт-Экспресс» слова народного артиста.

Лещенко также отметил, что из-за таких поражений у болельщиков может пропасть желание поддерживать команду на стадионе.

«Это была последняя капля. Я хожу на “Динамо”, сейчас, наверное, брошу. Мне просто стыдно откровенно, что я болею за нынешнюю команду. Хочется прийти в раздевалку и спросить: “Вам не стыдно проигрывать каким-то дядькам, которые утром, возможно, ходят что-то продают, а вечером играют?”. Я в шоке. 60 лет болею за “Динамо”, такого позора не видел никогда в жизни», — заявил он.

«Локомотив» из Тбилиси в четверг обыграл «Динамо» на своем поле со счетом 2:1 и вышел в третий раунд отбора Лиги Европы, где сыграет с испанской «Гранадой» на выезде 24 сентября.

Локомотив Тб
2:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
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