Тренер «Краснодара»: Газинский должен сыграть с ПАОКом в квалификации ЛЧ

Встреча пройдет в Краснодаре во вторник, 22 сентября. Ари пропустил матч 8-го тура чемпионата России против подмосковных «Химок». Игра, которая прошла в Краснодаре в пятницу, завершилась победой хозяев со счетом 7:2. Газинский также не принимал участие в этой встрече.

«Юрий Газинский почувствовал небольшое недомогание. Он не принимал участие в этом цикле занятий. Однако сегодня он уже тренировался по индивидуальной программе. Думаю, он сыграет с ПАОКом. У Ари мышечное повреждение. Он, скорее всего, не появится на поле в матче с греками», — сказал журналистам Оленин.