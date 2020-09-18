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23:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Краснодара»: Газинский должен сыграть с ПАОКом в квалификации ЛЧ

КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Нападающий «Краснодара» Ари пропустит первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого ПАОКа, а полузащитник «быков» Юрий Газинский должен сыграть в этой встрече, сказал тренер краснодарской команды Артур Оленин.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в Краснодаре во вторник, 22 сентября. Ари пропустил матч 8-го тура чемпионата России против подмосковных «Химок». Игра, которая прошла в Краснодаре в пятницу, завершилась победой хозяев со счетом 7:2. Газинский также не принимал участие в этой встрече.

«Юрий Газинский почувствовал небольшое недомогание. Он не принимал участие в этом цикле занятий. Однако сегодня он уже тренировался по индивидуальной программе. Думаю, он сыграет с ПАОКом. У Ари мышечное повреждение. Он, скорее всего, не появится на поле в матче с греками», — сказал журналистам Оленин.

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