«Мы счастливы! Это месть за все: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Радость от этой победы вызвана 70-летним существованием с ними в одной стране. Нас обманывали два века. Россия — худший сосед», — заявил Бердзенишвили. Он посчитал, что спорт и политика связаны, поэтому радость была и патриотической, и спортивной. При этом политик назвал «Динамо» более сильным, чем местный клуб.