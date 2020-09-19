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11:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Грузинский политик назвал победу местного клуба над «Динамо» местью России

Грузинский политик Леван Бердзенишвили прокомментировал победу тбилисского «Локомотива» над московским «Динамо» в Лиге Европы УЕФА. Его слова приводит Popsport.

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«Мы счастливы! Это месть за все: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Радость от этой победы вызвана 70-летним существованием с ними в одной стране. Нас обманывали два века. Россия — худший сосед», — заявил Бердзенишвили. Он посчитал, что спорт и политика связаны, поэтому радость была и патриотической, и спортивной. При этом политик назвал «Динамо» более сильным, чем местный клуб.

17 сентября «Динамо» проиграло «Локомотиву» со счетом 1:2 и вылетело из Лиги Европы. При этом победа стала для грузинского клуба четвертой в истории еврокубков.

Тбилисский клуб продолжает борьбу за выход в групповую стадию турнира. В следующем раунде команда встретится с испанской «Гранадой».

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив Тб
2:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
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