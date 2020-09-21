«Астана» расстанется с половиной состава после вылета из еврокубков
В список попали некоторые лидеры.
В список попали некоторые лидеры.
«Астана» собирается устроить чистку состава после неудачного выступления в еврокубках. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
«Боссы “Астаны” подготовили список из 10−12 футболистов, с которыми будет прекращено сотрудничество по завершении сезона. Провальное выступление клуба в еврокубках и неудачи в КПЛ вынуждают руководителей “Астаны” идти на крайние меры, чтобы сохранить свои посты. Видимо, именно игроков они хотят сделать крайними, чтобы отвести от себя все обвинения. Список этот составлялся Полом Эшуортом и спортивным директором Гани Кайназаровым. Известно, что в обширном списке есть фамилии и некоторых лидеров, старожилов, таких как Евгений Постников, Юрий Логвиненко и Ненад Эрич», — отметил он.
Напомним, что «Астана» начинала еврокубковый путь с Лиги чемпионов, но на стадии первого отборочного раунда была разгромлена «Динамо-Брестом» (3:6). В результате казахстанский клуб продолжил выступление в Лиге Европы, где во втором раунде не смог пройти черногорскую «Будучность» (0:1).