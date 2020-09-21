«Астана» расстанется с половиной состава после вылета из еврокубков

«Боссы “Астаны” подготовили список из 10−12 футболистов, с которыми будет прекращено сотрудничество по завершении сезона. Провальное выступление клуба в еврокубках и неудачи в КПЛ вынуждают руководителей “Астаны” идти на крайние меры, чтобы сохранить свои посты. Видимо, именно игроков они хотят сделать крайними, чтобы отвести от себя все обвинения. Список этот составлялся Полом Эшуортом и спортивным директором Гани Кайназаровым. Известно, что в обширном списке есть фамилии и некоторых лидеров, старожилов, таких как Евгений Постников, Юрий Логвиненко и Ненад Эрич», — отметил он.