«Краснодар» в Лиге чемпионов: вызов для «быков», шанс для России

«Краснодар» — фаворит в игре с ПАОК, и это немного настораживает. Потому что в прошлом году перед двумя матчами с другим греческим клубом — «Олимпиакосом» — букмекеры тоже отдавали предпочтение «быкам». После чудесной победы над «Порту» это было логично, но вы и сами помните, чем все закончилось. Россияне получили в гостях четыре безответных мяча и остались без шансов еще до ответной встречи.

В общем, победа ПАОК над португальской «Бенфикой» в предыдущем раунде отбора — не такой уж и подарок. Греки, так же как и «быки», ни разу не играли в основном турнире ЛЧ, и они будут дико мотивированы. Вокруг пустых трибун зловещей «Тумбы» в Салониках наверняка образуется живой периметр из фанатов. Поддержку футболисты ПАОК точно почувствуют. Да и потом на улицах города с них спросят…

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 22.09.2020, 22:00 Краснодар - ПАОК -

Но это о втором матче, а сейчас «Краснодар» выступает дома, и в этом есть небольшой плюс. Пусть без зрителей, но на знакомом поле, в родных стенах и с пониманием, что впереди — не два, а четыре тайма, у «быков» точно не задрожат колени и они не наделяют глупостей от лишних нервов. «Краснодар» в последнее время неуверенно действует в обороне (даже от «Химок» два пропустил), так что, наверное, поначалу лучше сконцентрироваться на защите своих ворот. Пропустить дома больше одного — вот что плохо. Поэтому вряд ли имеет смысл раскрываться и решать все здесь и сейчас.

Ставки очень высоки — и лично для Сергея Галицкого, который с момента основания клуба мечтает о Лиге чемпионов, и вообще для российского футбола. Мы никогда не видели три клуба в групповом этапе главного турнира Европы. И судя по тому, как обстоят дела в таблице коэффициентов, следующий шанс представится нескоро. Возможно, сейчас у российского клубного футбола — одна из последних возможностей отправить в ЛЧ сразу трех. Двух мы уже знаем — это «Зенит» и «Локомотив».

«Краснодар» может стать третьим. Удачи!