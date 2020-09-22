Ближе, чем кажется. «Краснодар» сыграет против ПАОКа в квалификационном раунде плей-офф ЛЧ

Источник: РИА "Новости"

Противостояния предварительных раундов квалификации Лиги чемпионов в связи с плотностью календаря и пандемией коронавируса проходили в одноматчевом формате. Раунд плей-офф включит в себя игры дома и на выезде. Ответная встреча между «Краснодаром» и ПАОКом пройдет 30 сентября в Салониках. Победитель противостояния выйдет в групповую стадию турнира.

«Краснодар» занял третье место в прошлом сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и изначально должен был начать выступление в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда, однако победителем прошлого розыгрыша Лиги Европы стала испанская «Севилья», которая по итогам национального чемпионата уже гарантировала себе участие в групповой стадии Лиги чемпионов. Благодаря этому одна путевка в главный еврокубковый турнир стала вакантной — ее получил французский «Ренн», занявший третье место в чемпионате. Франция располагается на пятой строчке в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что предполагало выступление «Ренна» в Лиге чемпионов сезона-2020/21 с третьего квалификационного раунда пути представителей лиг. Описанные обстоятельства позволили «Краснодару» автоматически подняться в раунд плей-офф квалификации главного клубного турнира Европы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6b180a0ae8c4fe3169bc" data-vnd="6b180a0ae8c4fe3169bc" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6b180a0ae8c4fe3169bc" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом еврокубковом сезоне команда Мурада Мусаева в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по сумме двух матчей выбила португальский «Порту» (0:1, 3:2), а в раунде плей-офф уступила греческому «Олимпиакосу» (0:4, 1:2). В этот раз российской команде за первую в историю клуба путевку в групповой этап придется сразиться с ПАОКом, который в третьем раунде отбора обыграл португальскую «Бенфику» (2:1). Пять лет назад «Краснодар» и ПАОК встречались в групповом этапе Лиги Европы. Тогда российский клуб победил дома со счетом 2:1, а в Салониках сыграл вничью — 0:0.

В чемпионате России перед началом еврокубковой кампании «Краснодар» в девятом туре дома разгромил подмосковные «Химки» со счетом 7:2. Всего команда Мусаева одержала четыре победы, два матча завершила вничью и дважды уступила. После восьми игр клуб занимает пятое место в турнирной таблице с 14 очками и отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на три балла. Команда не проигрывает дома в пяти последних матчах (три победы, две ничьи).

«Краснодар» имеет возможность помочь России добиться уникального достижения. Ранее от страны в групповом этапе Лиги чемпионов ни разу не выступали три клуба. Мусаев в первом матче против ПАОКа может рассчитывать на всех лидеров команды, что повышает его шансы подопечных на общий успех.

Победитель «Спартака»

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ПАОК является серебряным призером чемпионата Греции. По итогам прошлого сезона команда на четыре очка опередила АЕК в борьбе за путевку в Лигу чемпионов, но от победившего «Олимпиакоса» отстала на 18 баллов. В Кубке Греции клуб дошел до полуфинала, где уступил по сумме двух матчей «Олимпиакосу» (3:2, 0:2).

В Лиге чемпионов ПАОК в двух предыдущих квалификационных раундах дома поочередно выбил из турнира турецкий «Бешикташ» (3:1) и португальскую «Бенфику» (2:1). Греческий клуб ни разу в истории не пробивался в групповую стадию Лиги чемпионов.

В национальном чемпионате текущего сезона ПАОК стартовал с домашней победы над «Лариссой» со счетом 1:0. Однако в минувшую пятницу соперник «Краснодара» не смог на своем поле одолеть «Атромитос» (1:1). После двух матчей команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе четыре очка.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 22.09.2020, 22:00 Краснодар - ПАОК -

Владельцем ПАОКа является российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди. С июля 2002 года по июль 2005 года он был президентом «Ростова». В 2006 году Саввиди занимал аналогичную должность в ростовском СКА.

Перед сезоном клуб усилился полузащитником венского «Рапида» Штефаном Швабом, а также сербским нападающим «Бенфики» Андрией Живковичем. Последний в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов забил победный мяч в ворота португальской команды. В аренду из португальского «Спортинга» был взят хорватский хавбек Йосип Мишич, однако он выбыл из строя из-за травмы.