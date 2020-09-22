Ближе, чем кажется. «Краснодар» сыграет против ПАОКа в квалификационном раунде плей-офф ЛЧ
ТАСС, 22 сентября. Футболисты «Краснодара» в рамках раунда
ТАСС, 22 сентября. Футболисты «Краснодара» в рамках раунда
Противостояния предварительных раундов квалификации Лиги чемпионов в связи с плотностью календаря и пандемией коронавируса проходили в одноматчевом формате. Раунд
«Краснодар» занял третье место в прошлом сезоне Тинькофф — Российской
В прошлом еврокубковом сезоне команда Мурада Мусаева в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по сумме двух матчей выбила португальский «Порту» (0:1, 3:2), а в раунде
В чемпионате России перед началом еврокубковой кампании «Краснодар» в девятом туре дома разгромил подмосковные «Химки» со счетом 7:2. Всего команда Мусаева одержала четыре победы, два матча завершила вничью и дважды уступила. После восьми игр клуб занимает пятое место в турнирной таблице с 14 очками и отстает от лидирующего петербургского «Зенита» на три балла. Команда не проигрывает дома в пяти последних матчах (три победы, две ничьи).
«Краснодар» имеет возможность помочь России добиться уникального достижения. Ранее от страны в групповом этапе Лиги чемпионов ни разу не выступали три клуба. Мусаев в первом матче против ПАОКа может рассчитывать на всех лидеров команды, что повышает его шансы подопечных на общий успех.
ПАОК является серебряным призером чемпионата Греции. По итогам прошлого сезона команда на четыре очка опередила АЕК в борьбе за путевку в Лигу чемпионов, но от победившего «Олимпиакоса» отстала на 18 баллов. В Кубке Греции клуб дошел до полуфинала, где уступил по сумме двух матчей «Олимпиакосу» (3:2, 0:2).
В Лиге чемпионов ПАОК в двух предыдущих квалификационных раундах дома поочередно выбил из турнира турецкий «Бешикташ» (3:1) и португальскую «Бенфику» (2:1). Греческий клуб ни разу в истории не пробивался в групповую стадию Лиги чемпионов.
В национальном чемпионате текущего сезона ПАОК стартовал с домашней победы над «Лариссой» со счетом 1:0. Однако в минувшую пятницу соперник «Краснодара» не смог на своем поле одолеть «Атромитос» (1:1). После двух матчей команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе четыре очка.
Владельцем ПАОКа является российский бизнесмен греческого происхождения Иван Саввиди. С июля 2002 года по июль 2005 года он был президентом «Ростова». В 2006 году Саввиди занимал аналогичную должность в ростовском СКА.
Перед сезоном клуб усилился полузащитником венского «Рапида» Штефаном Швабом, а также сербским нападающим «Бенфики» Андрией Живковичем. Последний в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов забил победный мяч в ворота португальской команды. В аренду из португальского «Спортинга» был взят хорватский хавбек Йосип Мишич, однако он выбыл из строя
Два года назад ПАОК выбил из квалификации Лиги чемпионов московский «Спартак». После волевой победы дома со счетом 3:2 греки в Москве смогли удержать ничью — 0:0.