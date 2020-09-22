«Краснодар» победил ПАОК в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов
КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты российского «Краснодара» со счетом 2:1 обыграли греческий ПАОК в первом матче квалификационного раунда
КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты российского «Краснодара» со счетом 2:1 обыграли греческий ПАОК в первом матче квалификационного раунда
В составе «Краснодара» голы забили Виктор Классон (39-я минута, с пенальти) и Реми Кабелла (70). У проигравших отличился Димитриос Пелкас (32). На седьмой минуте встречи капитан ПАОКа Пелкас не реализовал пенальти, удар отразил вратарь Матвей Сафонов.
«Краснодар» начал путь в квалификации Лиги чемпионов с раунда
«Краснодар» и ПАОК встречались пять лет назад на групповой стадии Лиги Европы. Тогда российский клуб победил дома со счетом 2:1, а в Салониках сыграл вничью — 0:0. Два года назад ПАОК выбил из квалификации Лиги чемпионов московский «Спартак». После победы дома со счетом 3:2 греческая команда в Москве смогла удержать нулевую ничью.
Ответная встреча между «Краснодаром» и ПАОКом пройдет 30 сентября в Салониках. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее прямые путевки в основной турнир по итогам национального чемпионата завоевали российские «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва). Ни разу в истории Лиги чемпионов сразу три российских клуба не выступали в групповой стадии.