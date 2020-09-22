«Краснодар» победил ПАОК в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов

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В составе «Краснодара» голы забили Виктор Классон (39-я минута, с пенальти) и Реми Кабелла (70). У проигравших отличился Димитриос Пелкас (32). На седьмой минуте встречи капитан ПАОКа Пелкас не реализовал пенальти, удар отразил вратарь Матвей Сафонов.

«Краснодар» начал путь в квалификации Лиги чемпионов с раунда плей-офф. ПАОК стартовал со второго раунда отбора, до встречи с российским клубом команда из Салоников обыграла турецкий «Бешикташ» (3:1) и португальскую «Бенфику» (2:1). Греческий клуб, как и «Краснодар», ни разу в истории не пробивался в групповой этап Лиги чемпионов.

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«Краснодар» и ПАОК встречались пять лет назад на групповой стадии Лиги Европы. Тогда российский клуб победил дома со счетом 2:1, а в Салониках сыграл вничью — 0:0. Два года назад ПАОК выбил из квалификации Лиги чемпионов московский «Спартак». После победы дома со счетом 3:2 греческая команда в Москве смогла удержать нулевую ничью.