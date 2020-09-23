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00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой: ПАОК переигрывал «Краснодар» и не заслуживал поражения

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК (2:1).

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9
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«Хорошо, что выиграли. ПАОК — крепкая команда, они не заслуживали поражения в матче с “Краснодаром”. Моменты у них были, защитник их смешно пенальти в свои ворота придумал, да и в концовке минут 10−15 ПАОК держал всё в своих руках. Хорошо, что всё так закончилось, ПАОК переигрывал нашу команду. А матч был ничейный.

Первый их пенальти смешной, зачем их защитник падал в ноги игроку “Краснодару”? В гостях у них помощников не будет, это тоже плюс — трибуны будут пустые. Можно поймать их на контратаках, главное — забить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:1
ПАОК
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