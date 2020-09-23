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09:41 (мск), источник: ТАСС

Феррейра: Ответный матч футболисты ПАОКа проведут лучше и выйдут в групповой этап ЛЧ

ТАСС, 23 сентября. Греческий футбольный клуб ПАОК намерен сыграть лучше «Краснодара» в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и выйти в групповой этап турнира. Об этом журналистам сказал главный тренер ПАОКа Абел Феррейра, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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ПАОК во вторник в гостях уступил «Краснодару». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба.

Краснодар (Краснодар)

«Это был равный матч, победила команда, которая лучше воспользовалась своими шансами. Однако мы верим в себя и продолжим свою работу. У нас получалось создавать моменты, но не смогли реализовать их все. Уверены, что в ответном матче сыграем лучше соперника и выйдем в групповой этап», — сказал Феррейра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответная встреча между «Краснодаром» и ПАОКом пройдет 30 сентября в Салониках. Победитель противостояния впервые в истории выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

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