Феррейра: Ответный матч футболисты ПАОКа проведут лучше и выйдут в групповой этап ЛЧ

«Это был равный матч, победила команда, которая лучше воспользовалась своими шансами. Однако мы верим в себя и продолжим свою работу. У нас получалось создавать моменты, но не смогли реализовать их все. Уверены, что в ответном матче сыграем лучше соперника и выйдем в групповой этап», — сказал Феррейра.