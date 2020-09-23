На шаг ближе к цели. «Краснодар» вырвал победу у ПАОКа в матче квалификации Лиги чемпионов

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Домашние игры «Краснодара» при пустых трибунах — вещь необычная. Футбол в южном городе любят и часто выбирают матчи в качестве досуга. Поэтому на играх «Краснодара» можно встретить болельщиков практически всех возрастных групп.

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Во вторник вечером на стадионе царила тишина. Из-за коронавирусных ограничений матчи еврокубков проходят без зрителей, поэтому футболистам российской команды приходилось справляться не только с соперником, но и с отсутствием поддержки болельщиков. Главным плюсом «Краснодара» перед матчем был практически оптимальный состав. Тренерский штаб команды не мог рассчитывать только на восстанавливающихся после травм форварда Ари и полузащитника Дмитрия Стоцкого.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

«Краснодар» начал встречу активно, но уже на пятой минуте получил пенальти в свои ворота.

Защитник Кайо сыграл рукой в собственной штрафной, а главный судья Клеман Тюрпен после просмотра видеоповтора указал на «точку». Однако игрок ПАОКа Димитриос Пелкас не смог переиграть вратаря хозяев Матвея Сафонова.

Момент с назначением пенальти никак не повлиял на атакующую игру российской команды. «Краснодар» продолжал контролировать ход матча, однако у греков получилось реализовать один из своих шансов. На 32-й минуте передачу после флангового прохода замкнул Пелкас, реабилитировавшийся за нереализованный пенальти.

Отыгрались хозяева достаточно быстро, уже через шесть минут заработав одиннадцатиметровый. Пенальти уверенно реализовал Виктор Классон. Во втором тайме «Краснодар» реже бил по воротам, однако и двух ударов хватило, чтобы выиграть матч. На 70-й минуте Реми Кабелла принес победу хозяевам поля.

Тяжелый выезд в Грецию

Один из главных героев встречи Сафонов после матча отметил, что не волновался при назначении пенальти. «Я был готов к любому решению, не переживал, ведь это начало игры, все может поменяться, — сказал голкипер. — Мне повезло, получилось отбить. Готовился прыгнуть в угол, но поздно оттолкнулся, успел среагировать на удар по центру».

Сафонов уверен, что пропущенный гол не так важен на фоне итоговой победы. «Необходимо выигрывать в любом матче, тогда никакие голы считаться не будут. Нет ничего страшного в том, что пропустили, потому что добились победы. Только радостные эмоции за команду, но противостояние состоит из двух матчей, будем готовиться к следующей игре», — сказал он.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подчеркнул, что шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов у команд остаются равными. «Мы хорошо поработали, быстро сравняв счет перед перерывом. Во втором тайме игра была менее открытой, но нам удалось победить. Шансы равны, все решится в Греции», — сказал Мусаев.

Очень приятно, что «Краснодар» добился победы, но только счет немножко тревожный. В Греции будет очень тяжело, один забитый мяч может все поменять. Максим Деменко Бывший футболист «Краснодара»

Наставник ПАОКа Абел Феррейра был более категоричен в высказываниях и заявил, что его подопечные пройдут в групповой раунд. «Это был равный матч, победила команда, которая лучше воспользовалась своими шансами, однако мы верим в себя и продолжим свою работу. У нас получалось создавать моменты, но не смогли реализовать их все. Уверены, что в ответном матче сыграем лучше соперника и выйдем в групповой этап», — сказал Феррейра.

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом ТАСС предположил, что в ответной игре подопечным Мусаева будет тяжело. «Очень приятно, что “Краснодар” добился победы, но только счет немножко тревожный. В Греции будет очень тяжело, один забитый мяч может все поменять. Если “Краснодар” будет против ПАОКа играть так же, как в первом тайме, то вряд ли пройдет в групповой этап», — подчеркнул Деменко.

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