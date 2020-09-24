Киевское «Динамо» победило «Гент» в первом матче квалификационного раунда плей-офф ЛЧ
ТАСС, 23 сентября. Украинское «Динамо» (Киев) обыграло бельгийский «Гент» со счетом 2:1 в первом матче квалификационного раунда
ТАСС, 23 сентября. Украинское «Динамо» (Киев) обыграло бельгийский «Гент» со счетом 2:1 в первом матче квалификационного раунда
В составе победителей голы забили Владислав Супряга (9-я минута) и Карлос де Пена (79). У проигравших отличился Тим Кляйндинст (41). На 53-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален Роман Безус из «Гента».
Ответный матч команды проведут 29 сентября в Киеве. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.
Ранее победу в своем первом матче квалификационного раунда