Киевское «Динамо» победило «Гент» в первом матче квалификационного раунда плей-офф ЛЧ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голы забили Владислав Супряга (9-я минута) и Карлос де Пена (79). У проигравших отличился Тим Кляйндинст (41). На 53-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален Роман Безус из «Гента».

Ответный матч команды проведут 29 сентября в Киеве. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

В других матчах игрового дня норвежский «Мольде» дома сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» (3:3), а греческий «Олимпиакос» на домашнем поле одержал победу над кипрской «Омонией» (2:0).