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00:11 (мск), источник: ТАСС

Киевское «Динамо» победило «Гент» в первом матче квалификационного раунда плей-офф ЛЧ

ТАСС, 23 сентября. Украинское «Динамо» (Киев) обыграло бельгийский «Гент» со счетом 2:1 в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бельгии при пустых трибунах.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей голы забили Владислав Супряга (9-я минута) и Карлос де Пена (79). У проигравших отличился Тим Кляйндинст (41). На 53-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален Роман Безус из «Гента».

Ответный матч команды проведут 29 сентября в Киеве. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

В других матчах игрового дня норвежский «Мольде» дома сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» (3:3), а греческий «Олимпиакос» на домашнем поле одержал победу над кипрской «Омонией» (2:0).

Ранее победу в своем первом матче квалификационного раунда плей-офф одержал российский «Краснодар», обыграв дома греческий ПАОК (2:1). Ответная встреча пройдет 30 сентября в Салониках. Прямые путевки в основной турнир по итогам национального чемпионата завоевали российские «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва).

Гент
1:2
Первый тайм: 1:1
Динамо К
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